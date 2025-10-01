 Перейти к основному контенту
Политика
0

WSJ рассказала, почему военные НАТО в Арктике боятся теплой погоды

Экстремальный холод в Арктике труден для ведения боевых действий, но все усложняется с приходом теплой погоды: мешают болота и полчища комаров, которые напоминают военным джунгли, пишет WSJ
Фото: Cpl. Joshua Kumakaw / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cpl. Joshua Kumakaw / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дислоцированные в Арктике военнослужащие опасаются суровых зим из-за угрозы обморожений и снежной слепоты, но большей угрозой является теплая погода, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, проходящие обучение в Арктике военнослужащие больше опасаются именно теплого времени года.

Даже не самая низкая температура в сочетании с ветром и дождем грозит переохлаждением и другими холодовыми травмами. С таянием льда логистика и передвижение по этим широтам становятся сложнее и непредсказуемое, а кишащие комарами и мошками болота затрудняют передвижение войск, а дренажу мешает вечная мерзлота под болотами. Кроме того, в них может утонуть военная техника. Мох осенью может быть обманчив и обрушиваться под тяжестью ботинка, из-за чего солдаты намокают по пояс.

«Сейчас самое неподходящее время для ведения войны на Крайнем Севере», — говорится в материале WSJ.

The National Interest рассказал о российском «острие копья» в Арктике
Политика
Остров Врангеля

Европейская часть Арктики рассматривается западным командованием как потенциальное место столкновения в случае конфликта с Россией. Осенью в этих широтах под руководством Швеции стартуют учения для служащих европейских стран НАТО по ведению боевых действий в условиях арктической зимы.

Учитывая, что расположенные на военных базах в Арктике российские военнослужащие постоянно живут и тренируются в этих широтах, военным НАТО «следует делать то же самое», уверен подполковник Андерс Киллмей, командующий Центром ведения боевых действий в Заполярье.

«Мы пришли к выводу, что если война и начнется, то за одну зиму она не закончится. Для нее необходим совершенно иной подход к ведению боевых действий. Это почти как в джунглях», — рассказал изданию старший сержант шведской армии Фредрик Флинк, служащий в Центре ведения боевых действий в субарктических условиях, координирующий учения на севере Швеции.

Флинк показал журналистам видео, на котором шведские солдаты в арктических широтах окружены тучей комаров, словно роем саранчи.

«Арктические тренировки проходят легко, если там холодно. Дождь все портит», — соглашается Гэри Гудфеллоу, коммандос Королевской морской пехоты Великобритании.

Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Арктика НАТО
