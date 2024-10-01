Кремль опроверг сообщения о подготовке переговоров Нетаньяху и Путина

Ynet сообщал о предложении Нетаньяху созвониться с Путиным на фоне угрозы Ирана ударить по Израилю, но в Кремле опровергли эти сведения

Биньямин Нетаньяху (Фото: Mike Segar / Reuters)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, планируется ли сегодня вечером телефонный разговор главы государства Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщил РБК, что таких планов пока нет.

О том, что офис премьера Израиля запросил переговоры с Кремлем на фоне подготовки атаки Ирана ранее сообщал портал Ynet. По его данным, офис Нетаньяху надеялся убедить Кремль «надавить» на Тегеран, чтобы тот отказался от атаки.

По сведениям Reuters, Иран предупредил Россию и США о скорой ракетной атаке на Израиль. Собеседники Associated Press (AP) и NBC News в Белом доме и Пентагоне также предупреждали, что иранские силы в скором времени ударят баллистическими ракетами по Израилю из-за действий Тель-Авива против ливанской группировки «Хезболла».

Миссия Ирана в ООН опровергла сведения о предупреждении, направленном США заранее. «Соединенные Штаты не были уведомлены до нашего ответа; однако впоследствии было сделано серьезное предупреждение», — сообщили в дипмиссии. Госдепартамент тоже сообщил, что Тегеран предупреждения не присылал.

Массовый ракетный обстрел Израиля начался около 19:30 мск, по всей стране объявили воздушную тревогу, власти попросили израильтян оставаться в убежищах. В ЦАХАЛ заявили, что сбили ракеты, но «были и попадания», а также пообещали последствия для Ирана.

Целью удара были важные военные и разведывательные объекты, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), не уточняя, о каких объектах идет речь. По версии иранского агентства Shafaqna, удалось уничтожить свыше 20 израильских истребителей F-35, а агентство FARS утверждает, что до целей долетели примерно 80% запущенных ракет. Израиль, однако, эту информацию не комментировал, подтверждения этой информации от независимых источников нет. Иранский гостелеканал IRIB объявил, что КСИР при ударе впервые использовал гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1».