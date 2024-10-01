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Удар Ирана по Израилю ,  
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Кремль опроверг сообщения о подготовке переговоров Нетаньяху и Путина

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Ynet сообщал о предложении Нетаньяху созвониться с Путиным на фоне угрозы Ирана ударить по Израилю, но в Кремле опровергли эти сведения
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Mike Segar / Reuters)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, планируется ли сегодня вечером телефонный разговор главы государства Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщил РБК, что таких планов пока нет.

О том, что офис премьера Израиля запросил переговоры с Кремлем на фоне подготовки атаки Ирана ранее сообщал портал Ynet. По его данным, офис Нетаньяху надеялся убедить Кремль «надавить» на Тегеран, чтобы тот отказался от атаки.

Ynet узнал о запросе Нетаньяху на разговор с Путиным из-за угрозы Ирана
Политика
Биньямин Нетаньяху

По сведениям Reuters, Иран предупредил Россию и США о скорой ракетной атаке на Израиль. Собеседники Associated Press (AP) и NBC News в Белом доме и Пентагоне также предупреждали, что иранские силы в скором времени ударят баллистическими ракетами по Израилю из-за действий Тель-Авива против ливанской группировки «Хезболла».

Миссия Ирана в ООН опровергла сведения о предупреждении, направленном США заранее. «Соединенные Штаты не были уведомлены до нашего ответа; однако впоследствии было сделано серьезное предупреждение», — сообщили в дипмиссии. Госдепартамент тоже сообщил, что Тегеран предупреждения не присылал.

Массовый ракетный обстрел Израиля начался около 19:30 мск, по всей стране объявили воздушную тревогу, власти попросили израильтян оставаться в убежищах. В ЦАХАЛ заявили, что сбили ракеты, но «были и попадания», а также пообещали последствия для Ирана.

Целью удара были важные военные и разведывательные объекты, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), не уточняя, о каких объектах идет речь. По версии иранского агентства Shafaqna, удалось уничтожить свыше 20 израильских истребителей F-35, а агентство FARS утверждает, что до целей долетели примерно 80% запущенных ракет. Израиль, однако, эту информацию не комментировал, подтверждения этой информации от независимых источников нет. Иранский гостелеканал IRIB объявил, что КСИР при ударе впервые использовал гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1».

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