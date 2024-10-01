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Удар Ирана по Израилю ,  
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Власти Израиля разрешили жителям покинуть убежища

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Удар Ирана по Израилю
Жители Израиля могут выйти из убежищ, куда они спустились из-за ракетной атаки Израиля, сообщили власти страны. Оповещение о ракетной атаке ЦАХАЛ выпустила в 19:30
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища в 20:28 мск. С соответствующим заявлением выступило командование тыла ЦАХАЛ, передает Haaretz.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что сейчас военные не видят никакой угрозы со стороны Ирана.

Оповещение о ракетной атаке Израиль выпустил около 19:30 мск. Жителей попросили спуститься в убежища.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Общее количество выпущенных Ираном ракет составило более 500, сообщила Jerusalem Post.

Взрывы прогремели в нескольких регионах страны — в Тель-Авиве и окрестностях, в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон Ле Цион. Было попадание в жилой дом на севере Тель-Авива, сообщал Ynet.

Служба скорой помощи сообщала о трех легко раненных во время падения ракеты в Тель-Авиве.

Израиль пообещал, что даст ответ на атаку Ирана. «Этот ракетный обстрел приведет к последствиям. У нас есть планы, и мы будем действовать в то время и в том месте, которые выберем», — заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает Times of Israel. Удар Иран нанес в ответ на «мученическую смерть мученика Исмаила Хании (главы политбюро ХАМАС), Сайеда Хасана Насраллы (лидера «Хезболлы») и мученика Аббаса Нильфорушана (иранский бригадный генерал КСИР)», заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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