 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Три страны закрыли воздушное пространство из-за ударов Ирана по Израилю

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Ирак, Израиль и Иордания закрыли воздушное пространство из-за атаки Ирана на Израиль.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на управление аэропортов, все рейсы, прибывающие и отправляющиеся из израильского аэропорта Бен-Гурион, приостановлены из-за массированной ракетной атаки со стороны Ирана. Рейсы перенаправляются в альтернативные пункты назначения за пределами Израиля.

Министр транспорта Ирака Раззак Мухаибис ас-Саадави объявил о закрытии воздушного пространства страны ради «сохранения безопасность воздушной навигации и полетов самолетов», передает агентство INA.

Три страны закрыли воздушное пространство из-за ударов Ирана по Израилю
Video

Управление гражданской авиации Иордании также сообщило, что временно закрыло воздушное пространство страны.

Вечером 1 октября Иран совершил массированную атаку, запустив в сторону Израиля около 500 ракет, писала The Jerusalem Post. Корпус стражей исламской революции Ирана объяснил, что решение было принято в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС.

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль Иран Иордания Ирак воздушное пространство
Материалы по теме
Байден и Харрис успели обсудить помощь Израилю до начала атаки Ирана
Политика
В Тель-Авиве прозвучали взрывы после атаки Ирана
Политика
JP сообщила, что Иран запустил по Израилю порядка 500 ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 18:04
Российский самолет развернулся в небе из-за ракетного удара по ИзраилюПолитика, 21:26
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. ГлавноеПолитика, 21:23
Иран оценил удар по Израилю как выполненный «должным образом» ответПолитика, 21:22
Взрыв у многоэтажки и сирены: кадры попаданий Ирана по ИзраилюПолитика, 21:02
Израиль открыл воздушное пространство после ракетной атаки ИранаПолитика, 20:57
Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении удара ИранаПолитика, 20:56
«Локомотив» одержал пятую победу подряд в Кубке РоссииСпорт, 20:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В работе Telegram произошел сбой на фоне ракетного удара Ирана по ИзраилюОбщество, 20:44
Кадры попаданий ракет Ирана в ИзраилеПолитика, 20:42
Три страны закрыли воздушное пространство из-за ударов Ирана по ИзраилюПолитика, 20:32
Власти Израиля разрешили жителям покинуть убежищаПолитика, 20:32
Байден и Харрис успели обсудить помощь Израилю до начала атаки ИранаПолитика, 20:31
Массированный ракетный удар Ирана по Израилю. ВидеоПолитика, 20:30
Медведев призвал жителей Запада задуматься, почему их налоги идут УкраинеПолитика, 20:17