Три страны закрыли воздушное пространство из-за ударов Ирана по Израилю
Ирак, Израиль и Иордания закрыли воздушное пространство из-за атаки Ирана на Израиль.
Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на управление аэропортов, все рейсы, прибывающие и отправляющиеся из израильского аэропорта Бен-Гурион, приостановлены из-за массированной ракетной атаки со стороны Ирана. Рейсы перенаправляются в альтернативные пункты назначения за пределами Израиля.
Министр транспорта Ирака Раззак Мухаибис ас-Саадави объявил о закрытии воздушного пространства страны ради «сохранения безопасность воздушной навигации и полетов самолетов», передает агентство INA.
Управление гражданской авиации Иордании также сообщило, что временно закрыло воздушное пространство страны.
Вечером 1 октября Иран совершил массированную атаку, запустив в сторону Израиля около 500 ракет, писала The Jerusalem Post. Корпус стражей исламской революции Ирана объяснил, что решение было принято в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС.
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