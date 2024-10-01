Массированный ракетный удар Ирана по Израилю. Видео
Иран выпустил в сторону Израиля ракеты, сообщили в ЦАХАЛ и призвали израильтян спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления. По данным The Jerusalem Post, всего было запущено около 500 ракет. Кадры атаки публикует иранский канал Press TV.
Некоторые из них уже долетели до городов — на опубликованных местными СМИ кадрах видны перехваты и падающие осколки. По данным Ynet, сообщения о взрывав поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Также издание пишет, что было зафиксировано прямое попадании в здание на севере Тель-Авива.
В КСИР сообщили, что «удар в сердце Израиля» нанесен в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, убитого при атаке ВВС Израиля на Бейрут 27 сентября.
Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram
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