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Удар Ирана по Израилю ,  
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Массированный ракетный удар Ирана по Израилю. Видео

Появились кадры массированного ракетного удара Ирана по Израилю
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Массированный ракетный удар Ирана по Израилю. Видео
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Иран выпустил в сторону Израиля ракеты, сообщили в ЦАХАЛ и призвали израильтян спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления. По данным The Jerusalem Post, всего было запущено около 500 ракет. Кадры атаки публикует иранский канал Press TV.

Некоторые из них уже долетели до городов — на опубликованных местными СМИ кадрах видны перехваты и падающие осколки. По данным Ynet, сообщения о взрывав поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Также издание пишет, что было зафиксировано прямое попадании в здание на севере Тель-Авива.

В КСИР сообщили, что «удар в сердце Израиля» нанесен в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, убитого при атаке ВВС Израиля на Бейрут 27 сентября.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

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Хасан Насралла Хезболла Иран Израиль ракетный удар
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