В Севастополе двух женщин заподозрили в передаче военных данных Украине
Две россиянки задержаны в Севастополе, их подозревают в том, что они передали украинской разведке данные о военных объектах. В ФСБ заявили, что они занимались этим с 2023 года «по заданию представителя запрещенной в РФ организации», которую использует военная разведка Украины, передал ТАСС.
Женщинам вменяют новую статью Уголовного кодекса — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, 275.1 УК. Она появилась в июле 2022 года. По ней грозит до восьми лет лишения свободы.
Ленинский районный суд Севастополя арестовал женщин.
В середине сентября эту же статью УК вменили программисту из Тюмени. ФСБ заявила, что мужчина «предложил свои услуги в сфере программирования» и «выполнял задания, полученные от иностранной организации».