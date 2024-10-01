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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе двух женщин заподозрили в передаче военных данных Украине

В Севастополе арестовали двух россиянок по подозрению в работе на разведку ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Им вменяют статью УК о сотрудничестве с иностранным государством. Суд арестовал фигуранток дела
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Две россиянки задержаны в Севастополе, их подозревают в том, что они передали украинской разведке данные о военных объектах. В ФСБ заявили, что они занимались этим с 2023 года «по заданию представителя запрещенной в РФ организации», которую использует военная разведка Украины, передал ТАСС.

Женщинам вменяют новую статью Уголовного кодекса — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, 275.1 УК. Она появилась в июле 2022 года. По ней грозит до восьми лет лишения свободы.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Ленинский районный суд Севастополя арестовал женщин.

В середине сентября эту же статью УК вменили программисту из Тюмени. ФСБ заявила, что мужчина «предложил свои услуги в сфере программирования» и «выполнял задания, полученные от иностранной организации».

Теги
ФСБ Украина госизмена
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