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Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку
Кисида объявил об отставке в августе на фоне низких рейтингов и скандалов в правящей партии. Предполагается, что премьером станет ее новый лидер, сменивший Кисиду, — Сигэру Исиба
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Pool / Reuters)

Правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку, сообщает телеканал NHK.

Позднее 1 октября парламент страны должен определить нового главу кабинета министров — предполагается, что им станет Сигэру Исиба, который 27 сентября был избран председателем правящей Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ). Этот пост раньше тоже занимал Кисида.

Уходящий премьер объявил о своей грядущей отставке в августе на фоне падения рейтингов и скандалов. На тот момент рейтинг его одобрения был на уровне 25% (когда Кисида возглавил правительство в 2021-м, его рейтинг составлял порядка 50%), уровень одобрения правительства в июле упал до рекордно низкого показателя 15,5%. Все три года премьерства Кисиды сопровождались коррупционными скандалами. Наиболее громкий разразился в конце 2023 года и касался коррупции в ЛДПЯ.

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Сигеру Исиба

Предполагаемому новому премьеру Исибе, как и Кисиде, 67 лет. Исиба — один из наиболее опытных политиков в ЛДПЯ. Он занимал должности министра обороны (2007–2008), министра сельского хозяйства (2008–2009) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014–2016). Его отец Дзиро Исиба в свое время был главой МВД.

Исиба намерен распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы, они пройдут 27 октября (должны были состояться годом позже).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Япония Фумио Кисида отставка правительства
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