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Политика ,  
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Три ракеты были выпущены в направлении базы Victory в аэропорту Багдада. Две сбили силы ПВО, одна упала. Сообщений о жертвах нет

Военная база США Victory в аэропорту Багдада попала под ракетный обстрел, сообщают Shafaq News и AFP со ссылкой на источники.

«База Victory в аэропорту Багдада была обстреляна тремя ракетами, две из которых были сбиты силами противовоздушной обороны базы, а третья упала недалеко от штаб-квартиры командования по борьбе с терроризмом», — сообщил AFP источник в службе безопасности.

Жертв нет, обстрел не повлиял на воздушное сообщение.

По данным Shafaq News, готовился также второй удар - к западу от Багдада была найдена позиция, откуда планировалось совершить запуск, ее уничтожили.

В 2003 году, во время войны в Ираке, американские военные смогли занять базу Victory, которая изначально представляла собой загородный клуб для багдадской элиты при Саддаме Хусейне. Американцы приспособили объекты под военные нужды, на базе американские генералы принимали решения по поводу стратегии боевых действий.

Shafaq сообщил о взрыве в логистическом центре посольства США в Ираке
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

10 сентября посольство США в Ираке сообщило, что дипломатическое представительство страны в Багдаде подверглось нападению. Источники в службе безопасности сообщили Reuters, что две ракеты упали рядом с базой Victory, где дислоцированы американские войска. О жертвах не сообщалось.

27 сентября стало известно, что США и Ирак договорились свернуть международную военную миссию в Ираке, которая занималась борьбой с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). На первом этапе в том числе выведут войска из аэропорта Багдада. Всего в Ираке около 2,5 тыс. американских военных, указывало Associated Press.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ирак США Багдад военная база
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