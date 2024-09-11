Shafaq сообщил о взрыве в логистическом центре посольства США в Ираке

Взрыв неизвестного происхождения произошел в логистическом центре, принадлежащем посольству США в Ираке. Об этом сообщил портал Shafaq News.

По данным источника портала в местных силовых структурах, объект, где произошел взрыв, находится недалеко от международного аэропорта Багдада. Еще один взрыв, как сообщили источники, прозвучал неподалеку от одной из штаб-квартир иракского Управления по борьбе с терроризмом, также расположенной около аэропорта.

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