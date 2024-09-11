Shafaq сообщил о взрыве в логистическом центре посольства США в Ираке
Взрыв неизвестного происхождения произошел в логистическом центре, принадлежащем посольству США в Ираке. Об этом сообщил портал Shafaq News.
По данным источника портала в местных силовых структурах, объект, где произошел взрыв, находится недалеко от международного аэропорта Багдада. Еще один взрыв, как сообщили источники, прозвучал неподалеку от одной из штаб-квартир иракского Управления по борьбе с терроризмом, также расположенной около аэропорта.
Материал дополняется
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов