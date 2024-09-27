США объявили об окончании международной миссии в Ираке и выводе войск

Вывод войск пройдет в два этапа. К сентябрю 2025-го войска коалиции завершат миссию в Ираке, но США сохранят военное присутствие в стране для помощи в борьбе с террористами в Сирии. Сейчас в Ираке 2,5 тыс. американских военных

Фото: John Moore / Getty Images

США и Ирак договорились свернуть международную военную миссию в Ираке, которая занималась борьбой с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России), передало Associated Press. Часть американских войск будет выведена из страны.

В Белом доме не уточнили, насколько масштабным будет вывод. Сейчас в стране остается около 2,5 тыс. американских военных, пишет агентство.

По словам американских чиновников, первый этап вывода продлится до сентября 2025 года. После ноябрьских выборов президента в США войска начнут покидать авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада, их переместят на базу Харир в Эрбиле (иракский Курдистан).

Операция «Непоколебимая решимость» будет завершена, а на втором этапе, который продлится до 2026 года, войска коалиции сосредоточатся на помощи с операциями по борьбе с ИГИЛ в Сирии, где сейчас размещены около 900 американских военнослужащих, пишет The Washington Post.

Иракские чиновники заявили, что часть американских войск может остаться на базе Харир и после 2026 года, поскольку этого хотело бы правительство Курдистана. Однако в Госдепартаменте США и Пентагоне не подтвердили таких планов, отметив только, что стремятся к «устойчивому партнерству в сфере безопасности» с иракцами.

«Я хотел бы подчеркнуть, что это эволюция военной миссии в Ираке. Мы движемся к тому типу продуктивных, долгосрочных отношений в сфере безопасности, которые Соединенные Штаты поддерживают с партнерами по всему миру», — цитирует The Hill высокопоставленного представителя американской администрации.

США ввели войска в Ирак в 2003 году в рамках операции «Шок и трепет» против Саддама Хусейна, в 2007 году, на пике, американский контингент в этой стране составлял 170 тыс. военных, пишет AP. Впоследствии администрация президента Барака Обамы договорилась о сокращении численности войск, и в декабре 2011 года в стране оставалось небольшое количество военнослужащих. Однако в 2014 году США решили вернуть солдат по просьбе иракской стороны из-за усиления «Исламского государства». Боевая миссия США официально завершилась в 2021 году.

В начале сентября стороны согласовали план вывода сил международной коалиции из Ирака. AP отмечает, что это происходит на фоне эскалации на Ближнем Востоке — продолжающегося конфликта Израиля с ХАМАС и «Хезболлой» и участившихся с прошлого года атак на американские военные объекты со стороны поддерживаемых Ираном групп.