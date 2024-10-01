На подлете к Луганску сбили две ракеты ATACMS

Ракеты двигались к Луганску с северо-востока. Вечером 30 сентября в городе работала система ПВО

Две дальнобойные американские ракеты ATACMS были сбиты на подлете к Луганску, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным «ЛуганскИнформЦентр», ракеты сбили на северо-востоке в 2 км от города. Поздним вечером 30 сентября в городе работали системы противовоздушной обороны, сообщает агентство.

Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.

ATACMS (от Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

В начале августа Луганск подвергся массированному обстрелу. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства — предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

По его словам, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору. В результате падения обломков ракет загорелась сухая трава. Информации о пострадавших не было.