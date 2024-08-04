В МИДе заявили о попытке «массированного комплексного удара» по Луганску
Украинские военные, вероятно, использовали «целый набор» средств поражения, чтобы нанести «массированный комплексный удар» по Луганску, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник (ранее — представитель ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе).
«Вероятнее всего, ВСУ предприняли попытку массированного комплексного удара по Луганску, используя целый набор ударных средств поражения», — написал он в телеграм-канале.
Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили по городу 12 ракетами западного производства. Предположительно, это были восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. По словам Пасечника, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору. В результате падения обломков ракет загорелась сухая трава.
ATACMS — ракеты класса «земля — земля» американского производства, их максимальная дальность достигает 300 км. О передаче этих ракет Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.
Storm Shadow — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, французское название этих ракет — Scalp. Они относятся к классу «воздух — земля» и предназначены для поражения неподвижных целей на большом расстоянии, до 250 км. Лондон передал их Киеву в мае 2023 года.
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