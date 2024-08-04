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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили о попытке «массированного комплексного удара» по Луганску

Мирошник: ВСУ использовали целый набор средств поражения при ударе по Луганску
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Украинские военные, вероятно, использовали «целый набор» средств поражения, чтобы нанести «массированный комплексный удар» по Луганску, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник (ранее — представитель ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе).

«Вероятнее всего, ВСУ предприняли попытку массированного комплексного удара по Луганску, используя целый набор ударных средств поражения», — написал он в телеграм-канале.

Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили по городу 12 ракетами западного производства. Предположительно, это были восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. По словам Пасечника, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору. В результате падения обломков ракет загорелась сухая трава.

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Фото:Александр Река / ТАСС

ATACMS — ракеты класса «земля — земля» американского производства, их максимальная дальность достигает 300 км. О передаче этих ракет Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

Storm Shadow — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, французское название этих ракет — Scalp. Они относятся к классу «воздух — земля» и предназначены для поражения неподвижных целей на большом расстоянии, до 250 км. Лондон передал их Киеву в мае 2023 года.

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