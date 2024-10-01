Ynet узнал об одобрении властями Израиля нового этапа операции в Ливане

Ранее глава израильского Минобороны заявил о скором начале следующего этапа войны с «Хезболлой». Ynet писал об усилении артиллерийских обстрелов и работе танков у границ. ЦАХАЛ нанесла авиаудар по южному пригороду Бейрута

Последствия удара Израиля по Бейруту (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Кабинет безопасности Израиля одобрил проведение следующего этапа военной операции в Ливане, сообщает портал Ynet.

В состав кабинета входят более десятка министров: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, глава МИД Эли Коэн и др.

Участники совещания выразили возмущение из-за утечки информации в американских источниках о маневрах израильской армии до начала операции. Вечером 30 сентября американский телеканал NBC News сообщил, что Израиль провел несколько небольших разведывательных наземных операций с участием своих сил спецназначения в Ливане. The Washington Post писала, что Израиль предупредил США о скором начале ограниченной наземной операции в Ливане.

Вашингтон не поддерживает план Израиля по проведению наземной операции. Президент Джо Байден призвал к прекращению огня в регионе.

Галант вечером 30 сентября предупредил о скором начале «следующего этапа войны» против «Хезболлы». Около недели назад израильская армия (ЦАХАЛ) инициировала операцию «Стрелы севера» против ливанской группировки. В ходе нее был ликвидирован лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, ЦАХАЛ сообщала об атаках по сотням целей в день.

В ночь на 1 октября армия Израиля ударила по южному пригороду Бейрута, который, как передавал Al Arabiya, является «оплотом» «Хезболлы». Именно там был нанесен авиаудар, в результате которого погиб Насралла.

«Хезболла» сообщала, что атаковала израильские войска в приграничной зоне. Источники Reuters говорили, что в некоторых районах ливанская армия отступила от границы по меньшей мере на 5 км.