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Военная операция на Украине ,  
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В Черкасской области загорелось хранилище зерна после удара

В Умани Черкасской области загорелось хранилище зерна после удара
Сюжет
Военная операция на Украине
Пожары возникли в складских помещениях после удара по промышленной инфраструктуре в Умани, сообщил глава областной администрации Игорь Табурец. ZN.ua писало о работе ПВО в регионе

По промышленной инфраструктуре в Умани Черкасской области ночью нанесен удар, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале.

В результате возникли пожары в складских помещениях, в том числе в хранилище зерна. По предварительным данным, один человек получил ранения.

В ночь на 1 октября в Черкасской области трижды объявлялась воздушная тревога. Издание ZN.ua писало о работе ПВО в регионе.

Ночью также сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, Кривом Роге и в Николаевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Елена Чернышова
Умань зерно Пожар атака
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