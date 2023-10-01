В Черкасской области загорелось хранилище зерна после удара
В Умани Черкасской области загорелось хранилище зерна после удара
Пожары возникли в складских помещениях после удара по промышленной инфраструктуре в Умани, сообщил глава областной администрации Игорь Табурец. ZN.ua писало о работе ПВО в регионе
По промышленной инфраструктуре в Умани Черкасской области ночью нанесен удар, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале.
В результате возникли пожары в складских помещениях, в том числе в хранилище зерна. По предварительным данным, один человек получил ранения.
В ночь на 1 октября в Черкасской области трижды объявлялась воздушная тревога. Издание ZN.ua писало о работе ПВО в регионе.
Ночью также сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, Кривом Роге и в Николаевской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.