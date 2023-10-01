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Военная операция на Украине ,  
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В шестом регионе Украины за ночь прогремели взрывы

«Зеркало Недели»: в Кривом Роге прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога объявлена в юго-восточных областях Украины. По данным местных СМИ, взрывы, вслед за Одессой, Киевом и Харьковом, прогремели в Кривом Роге
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, над городом работает ПВО, сообщает «Зеркало Недели». Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской (Одесса), Николаевской (Снигиревка и Очаков) и Черкасской (Умань) областях. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал о серии взрывов в городе.

В то же время «Страна.ua» писала о сильном взрыве в Деснянском районе Киева, однако тревоги в городе на тот момент объявлено не было.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина взрывы Военная операция на Украине ПВО
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