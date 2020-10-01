Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 77,28 (-1,51) Инвестиции, 13:30
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-1,71) Инвестиции, 13:30
Ереван заявил о 1280 погибших азербайджанских военных в Нагорном Карабахе Политика, 20:57 У Плющенко и Рудковской родился сын Общество, 20:56 Из Сбербанка решил уйти отвечавший за запуск «Сбера» топ-менеджер Экономика, 20:56 Кризис, пицца, кассовый разрыв: как финансовое планирование спасло бизнес РБК и Райффайзенбанк, 20:45 Собрание акционеров FESCO не состоялось на фоне обвинений Магомедова Бизнес, 20:44 УЕФА объявил лучших игрока и тренера сезона Спорт, 20:40 СМИ узнали о планах ЕС принять санкции против Минска без участия Кипра Политика, 20:35 Лавров обсудил с главой МИД Турции обострение ситуации в Карабахе Политика, 20:30 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 20:13 В Москве на территории приюта для животных нашли мертвым его директора Общество, 20:02 УЕФА разрешил болельщикам вернуться на трибуны Спорт, 20:01 Стартовало производство первого электрокара Volvo Авто, 19:51 Осенний шопинг: что и как покупать на рынке акций в этом сезоне РБК и СберПервый, 19:44 Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса Общество, 19:40
Протесты в Белоруссии ,  
0 

СМИ узнали о планах ЕС принять санкции против Минска без участия Кипра

По данным The Guardian, ЕС может принять штрафные меры против Белоруссии без поддержки Кипра, изменив уже существующий механизм санкций. Эксперты считают, что такой план будет трудно реализовать в силу политических причин
Фото:Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

Если лидеры Евросоюза не смогут убедить Кипр утвердить санкции против Белоруссии, то в блоке могут принять ограничения квалифицированным большинством, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может воспользоваться тем обстоятельством, что готовящиеся санкции против Белоруссии не требуют создания нового механизма, а могут быть реализованы как поправка к действующему механизму от 2012 года.

Тогда ЕС принял санкции против Минска за подавление протестов и нарушение прав человека. Часть из них впоследствии была снята, часть продолжает действовать. Чтобы расширить список лиц в черном списке, достаточно внести в документ о санкциях поправки. В его тексте не говорится, что для корректировки необходима поддержка всех без исключения членов ЕС.

Утверждению санкций против Белоруссии препятствует Кипр, утверждает Боррель. По данным СМИ, руководство республики не хочет поддержать новые ограничения, пока в ЕС не предпримут более активного давления на Турцию. Никосия считает, что турецкие специалисты проводят незаконную геологоразведку на принадлежащей острову Кипр акватории.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

«У людей заканчивается терпение, им не нравятся такие попытки брать заложников», — прокомментировал The Guardian источник в ЕС демарш Кипра. «Верховный представитель намерен идти путем принятия санкций квалифицированным большинством», — цитирует корреспондент газеты Дженнифер Ранкин собеседника в структурах союза. Другой источник газеты отметил, что пока в Брюсселе рассчитывают заручиться поддержкой всех 27 стран ЕС, чтобы принять санкции.

На саммите Евросоюза, который начался в четверг в Брюсселе и продлится до пятницы, лидеры государств — членов блока обсудят политику в отношении Турции и Белоруссии. Если по итогам саммита удастся найти компромисс с Кипром, то санкции против последней могут быть одобрены единогласно на следующей встрече глав МИД стран ЕС 12 октября.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Шестая статья решения Совета ЕС (№ 2012/642/CFSP от 15 октября 2012 года) о санкциях против Белоруссии действительно не содержит слова unanimity («единогласно») в описании процедуры их модификации, в отличие, например, от аналогичных мер в отношении российских граждан и организаций, принятых в 2014 году, пояснил РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

«Видимо, в этом и состоит, по мнению некоторых, лазейка, которой мог бы воспользоваться Совет ЕС с подачи Европейской внешнеполитической службы и лично Борреля, чтобы обойти вето Кипра», — отметил он. Но в реальности правило единогласия действует в отношении всех решений, касающихся подавляющего большинства проблем в сфере общей внешней политики и политики безопасности, в том числе санкций, уточнил он. «Поэтому, на мой взгляд, использование такой лазейки будет противоречить духу европейского права», — резюмировал Волошин.

Единственным приемлемым решением как с чисто юридической, так и с политико-дипломатической точки зрения будет присоединение Кипра к санкциям для сохранения единогласия, убежден Волошин. «Нынешняя ситуация, конечно, непростая, поскольку практически параллельно развивается конфликт с Турцией, в котором Кипр хочет получить однозначную поддержку ЕС», — пояснил он.

Попытки обойти вето Кипра сопряжены с высокими рисками, заявил РБК программный директор Российского совета по международным делам клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «Получится ситуация, когда мнение одного из членов ЕС будет откровенно проигнорировано, что идет вразрез с общим духом принятия решения в блоке», — пояснил эксперт. Подобный шаг потребует от Брюсселя политической воли и приведет к обвинениям в том, что блок не уважает права небольших стран-участниц.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор
Евгений Пудовкин
Евросоюз санкции Белоруссия Кипр
Материалы по теме
В ЕС не смогли договориться по санкциям против Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter