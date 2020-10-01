СМИ узнали о планах ЕС принять санкции против Минска без участия Кипра

По данным The Guardian, ЕС может принять штрафные меры против Белоруссии без поддержки Кипра, изменив уже существующий механизм санкций. Эксперты считают, что такой план будет трудно реализовать в силу политических причин

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Если лидеры Евросоюза не смогут убедить Кипр утвердить санкции против Белоруссии, то в блоке могут принять ограничения квалифицированным большинством, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может воспользоваться тем обстоятельством, что готовящиеся санкции против Белоруссии не требуют создания нового механизма, а могут быть реализованы как поправка к действующему механизму от 2012 года.

Тогда ЕС принял санкции против Минска за подавление протестов и нарушение прав человека. Часть из них впоследствии была снята, часть продолжает действовать. Чтобы расширить список лиц в черном списке, достаточно внести в документ о санкциях поправки. В его тексте не говорится, что для корректировки необходима поддержка всех без исключения членов ЕС.

Утверждению санкций против Белоруссии препятствует Кипр, утверждает Боррель. По данным СМИ, руководство республики не хочет поддержать новые ограничения, пока в ЕС не предпримут более активного давления на Турцию. Никосия считает, что турецкие специалисты проводят незаконную геологоразведку на принадлежащей острову Кипр акватории.