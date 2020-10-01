СМИ узнали о планах ЕС принять санкции против Минска без участия Кипра

«У людей заканчивается терпение, им не нравятся такие попытки брать заложников», — прокомментировал The Guardian источник в ЕС демарш Кипра. «Верховный представитель намерен идти путем принятия санкций квалифицированным большинством», — цитирует корреспондент газеты Дженнифер Ранкин собеседника в структурах союза. Другой источник газеты отметил, что пока в Брюсселе рассчитывают заручиться поддержкой всех 27 стран ЕС, чтобы принять санкции.
На саммите Евросоюза, который начался в четверг в Брюсселе и продлится до пятницы, лидеры государств — членов блока обсудят политику в отношении Турции и Белоруссии. Если по итогам саммита удастся найти компромисс с Кипром, то санкции против последней могут быть одобрены единогласно на следующей встрече глав МИД стран ЕС 12 октября.
Шестая статья решения Совета ЕС (№ 2012/642/CFSP от 15 октября 2012 года) о санкциях против Белоруссии действительно не содержит слова unanimity («единогласно») в описании процедуры их модификации, в отличие, например, от аналогичных мер в отношении российских граждан и организаций, принятых в 2014 году, пояснил РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.
«Видимо, в этом и состоит, по мнению некоторых, лазейка, которой мог бы воспользоваться Совет ЕС с подачи Европейской внешнеполитической службы и лично Борреля, чтобы обойти вето Кипра», — отметил он. Но в реальности правило единогласия действует в отношении всех решений, касающихся подавляющего большинства проблем в сфере общей внешней политики и политики безопасности, в том числе санкций, уточнил он. «Поэтому, на мой взгляд, использование такой лазейки будет противоречить духу европейского права», — резюмировал Волошин.
Единственным приемлемым решением как с чисто юридической, так и с политико-дипломатической точки зрения будет присоединение Кипра к санкциям для сохранения единогласия, убежден Волошин. «Нынешняя ситуация, конечно, непростая, поскольку практически параллельно развивается конфликт с Турцией, в котором Кипр хочет получить однозначную поддержку ЕС», — пояснил он.
Попытки обойти вето Кипра сопряжены с высокими рисками, заявил РБК программный директор Российского совета по международным делам клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «Получится ситуация, когда мнение одного из членов ЕС будет откровенно проигнорировано, что идет вразрез с общим духом принятия решения в блоке», — пояснил эксперт. Подобный шаг потребует от Брюсселя политической воли и приведет к обвинениям в том, что блок не уважает права небольших стран-участниц.