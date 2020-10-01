Конфликт Армении и Азербайджана , 01 окт, 11:24
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Пашинян заявил о войне Нагорного Карабаха с международным терроризмом
Никол Пашинян
Нагорный Карабах сейчас воюет с международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами. Об этом заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Международное сообщество четко заявило, что азербайджано-турецкий альянс ведет войну против Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская Республика] и Армении с помощью и с привлечением иностранных террористов. Границы Арцаха, следовательно, стали цивилизационным фронтом. Арцах борется с международным терроризмом, который не различает геополитические границы своих целей. Этот терроризм в равной степени угрожает США и Ирану, России и Франции», — отметил он.
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