Пашинян заявил о войне Нагорного Карабаха с международным терроризмом

Никол Пашинян (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Нагорный Карабах сейчас воюет с международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами. Об этом заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Международное сообщество четко заявило, что азербайджано-турецкий альянс ведет войну против Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская Республика] и Армении с помощью и с привлечением иностранных террористов. Границы Арцаха, следовательно, стали цивилизационным фронтом. Арцах борется с международным терроризмом, который не различает геополитические границы своих целей. Этот терроризм в равной степени угрожает США и Ирану, России и Франции», — отметил он.

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