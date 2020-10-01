Папа Римский Франциск отказался встречаться с Помпео

В Ватикане сочли, что Вашингтон хочет вовлечь понтифика в американскую предвыборную кампанию и противостояние с Пекином. Находящийся в Италии Помпео до этого обвинил Китай в религиозных гонениях

Папа Римский Франциск I (Фото: Claudio Peri / EPA / ТАСС)

Папа Римский Франциск I отказался встречаться с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщил секретарь Ватикана по отношениям с другими государствами Пол Ричард Галлахер, передает итальянское агентство Ansa.

По словам Галлахера, администрация американского президента Дональда Трампа пытается втянуть понтифика в предвыборную кампанию в США в части вопросов свободы вероисповедания.

«Это как раз одна из причин, почему Папа Римский не встретится с госсекретарем США Майком Помпео», — сказал секретарь Ватикана.

Помпео находится в Италии с официальным визитом. В ходе организованного посольством США при Святом престоле симпозиума госсекретарь обвинил Китай в гонениях по религиозным мотивам и заявил, что свобода вероисповедания нигде не преследуется так же сильно, как в КНР.