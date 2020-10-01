Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 78,78 (-0,9) Инвестиции, 30 сен, 12:31
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 92,43 (-0,59) Инвестиции, 30 сен, 12:31
Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов Политика, 07:12 Facebook и Twitter не получили отсрочку на перенос серверов в Россию Бизнес, 07:00 Папа Римский Франциск отказался встречаться с Помпео Политика, 06:42 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 06:14 Правительство предложило расширить доступ налоговиков к банковской тайне Финансы, 06:00 В США поменяют правила дебатов из-за оскорблений Трампа и Байдена Политика, 05:55 Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом сообщил новые детали катастрофы Общество, 05:54 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 05:15 РЖД покажет прототип нового плацкарта с длинными полками Общество, 05:06 Банки повысят комиссии за прием карт в интернете после отмены льгот ЦБ Финансы, 05:00 Токийская фондовая биржа приостановила работу из-за технического сбоя Финансы, 04:48 Познер назвал постыдными оскорбления Трампа и Байдена на дебатах Политика, 04:07 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 04:01 Reuters узнал об условиях США для введения санкций против Белоруссии Политика, 03:51
Политика ,  
0 

Папа Римский Франциск отказался встречаться с Помпео

В Ватикане сочли, что Вашингтон хочет вовлечь понтифика в американскую предвыборную кампанию и противостояние с Пекином. Находящийся в Италии Помпео до этого обвинил Китай в религиозных гонениях
Папа Римский Франциск I
Папа Римский Франциск I (Фото: Claudio Peri / EPA / ТАСС)

Папа Римский Франциск I отказался встречаться с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщил секретарь Ватикана по отношениям с другими государствами Пол Ричард Галлахер, передает итальянское агентство Ansa.

По словам Галлахера, администрация американского президента Дональда Трампа пытается втянуть понтифика в предвыборную кампанию в США в части вопросов свободы вероисповедания.

«Это как раз одна из причин, почему Папа Римский не встретится с госсекретарем США Майком Помпео», — сказал секретарь Ватикана.

Папа римский призвал к диалогу и отказу от насилия в Белоруссии
Политика
Папа римский Франциск

Помпео находится в Италии с официальным визитом. В ходе организованного посольством США при Святом престоле симпозиума госсекретарь обвинил Китай в гонениях по религиозным мотивам и заявил, что свобода вероисповедания нигде не преследуется так же сильно, как в КНР.

Галлахер отметил, что Ватикан руководствуется принципом «никогда ни на кого не указывать пальцем». В китайском посольстве в Италии после высказываний Помпео заметили, что госсекретарь своими словами оклеветал власти КНР и пытается дестабилизировать отношения между Пекином и Римом.

Папа Римский Франциск в своих высказываниях относительно политической обстановки в мире старается быть сдержанным и отстаивать принципы мира и гуманизма. В августе он призывал к диалогу, уважению и справедливости протестующих и власти Белоруссии, а также просил отказаться от насилия.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Папа римский Франциск одобрил прекращение огня в Донбассе
Политика
Папа Римский Франциск

В конце июля после объявления о прекращении огня на Донбассе Франциск поприветствовал такое решение. «Я благодарю вас за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом многострадальном регионе», — заявил понтифик во время проповеди.

В прошлые годы папа Римский неоднократно призывал к прекращению войны в Сирии и на Укарине.

Автор
Михаил Котляр
Папа Римский Майк Помпео Ватикан США
Материалы по теме
Папа римский призвал к диалогу и отказу от насилия в Белоруссии
Политика
Папа римский попросил не допустить безработицы после пандемии COVID-19
Общество
Папа римский Франциск одобрил прекращение огня в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter