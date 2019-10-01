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WP узнала о поездках генпрокурора США в Европу из-за «рашагейта»
Уильям Барр неоднократно выезжал за пределы США, чтобы попросить помощи у иностранных разведслужб в расследовании действий ЦРУ и ФБР во время их работы по «российскому делу», утверждает The Washington Post

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр выезжал за пределы страны, чтобы провести ряд встреч с представителями иностраннх разведывательных спецслужб с целью попросить помощи в расследовании действий Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) во время их работы по «российскому вмешательству» в американские выборы 2016 года. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники, знакомые с деталями этих поездок.

По их словам, Барр общался с британскими спецслужбами, а на прошлой неделе ездил в Италию, где вместе с прокурором Коннектикута Джоном Дюрэмом, который занимается проверкой деятельности ЦРУ и ФБР в отношении их работы по «рашагейту», встретился с итальянскими высокопоставленными чиновниками.

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