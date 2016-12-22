Генпрокуратура отказалась заниматься 80 тыс. «мертвых душ» на выборах

Прокуратура не нашла оснований для проверки сообщения движения «Голос» о существенном расхождении данных в числе голосовавших на президентских выборах. С такой просьбой в ведомство обращался депутат Госдумы Валерий Рашкин

Валерий Рашкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин получил ответы на свои запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести процессуальную проверку по сообщению движения в защиту прав избирателей «Голос» о расхождении данных о явке на президентских выборах 18 марта в нескольких российских регионах.

Согласно подсчетам «Голоса», волонтеры которого проанализировали записи видеокамер с 233 участковых избирательных комиссий из 17 регионов, обнаружилось расхождение на 81 731 человека при сравнении официальных результатов, то есть количества бюллетеней, обнаруженных в стационарных урнах, и числа избирателей которые, подошли к урнам и опустили бюллетени, согласно видеозаписям.

В июле Рашкин на основании закона о статусе депутата обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку сообщения «Голоса» и принять по нему процессуальное решение. В ответе Следственного комитета, который получил депутат (копия есть у РБК) говорится, что надзором за соблюдением федерального законодательства занимается прокуратура.

Прокуратура, в свою очередь, не нашла оснований для проверки. «Размещенные на сайте и на информационном ресурсе сведения об имеющихся расхождениях в явке избирателей на выборах президента 18 марта 2018 года основаны на подсчетах волонтерами в 17 регионах избирателей на 233 избирательных участках путем просмотра записей с веб-камер и сравнении их с данными итоговых протоколов ГАС «Выборы». Конкретных фактов нарушений закона, дающих основания для организации проверки органами прокуратуры, указанные сведения не содержат», — говорится в ответе надзорного ведомства, подписанном первым заместителем генпрокурора Александром Буксманом.

РБК направил запрос в ЦИК с просьбой прокомментировать эту информацию.

Ушедший на прошлой неделе в отставку с поста главы экспертной группы при ЦИК координатор «Голоса» Андрей Бузин заявил РБК, что после обнародования информации о расхождении данных по явке представителей движения допустили в ЦИК для дальнейшего просмотра видеозаписей с участков.

Свой уход с поста главы экспертной группы он «лишь отчасти» связывает с расследованием «Голоса». По его словам, после публикации выводов движения о возможных нарушениях на выборах на него «ополчилась команда ЦИК». Вскоре после этого он подал заявление об отставке. «В моей служебной записке [главе ЦИК Элле Памфиловой] не было данных о явке, но были другие данные о результатах просмотра видеозаписей, — пояснил эксперт. — А решение было принято после нее».

В день президентских выборов журналисты РБК посетили пять избирательных участков в пяти регионах с традиционно высокой явкой, чтобы наблюдать за ходом голосования и вести альтернативный подсчет. В Дагестане, Кузбассе и Карачаево-Черкесии они обнаружили признаки возможных нарушений. В ЦИК обещали провести проверку этих фактов, о ее результатах не сообщалось.