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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии появился учебник по истории с событиями 2020 года

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Протесты в Белоруссии
С 1 сентября ученики 11-х классов будут изучать историю по новым учебникам, в которых отражены события 2020 года, заявил министр образования Белоруссии. Он назвал этот раздел попыткой государственного переворота
Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

С 1 сентября в Белоруссии будет тестироваться учебник по истории для 11 классов, в котором отражены события 2020 года, сообщил министр образования республики Андрей Иванец в интервью телеканалу ОНТ.

«Перед тем, как мы в этом году издали для всех школ учебное пособие, в прошлом году оно проходило испытания, апробацию на 21 школе нашей страны. И те школы, которые были в прошлом году в пилоте, они с 1 сентября в 11 классе будут изучать тоже новый учебный предмет и уже по новому учебнику для 11 классов. И там, как раз-таки, будет, в том числе, и новейшее время», — сказал он.

Иванец уточнил, что в учебники отражены события 2020 года, которые он назвал попыткой государственного переворота. Также, по словам министра, там будут разделы о формировании Всебелорусского народного собрания, введении единого дня голосования на парламентских и местных выборах.

«С 1 сентября этого учебного года все десятиклассники начнут изучать новый предмет. Это будет история Беларуси в контексте всемирной истории», — отметил он, добавив, что внедренный методический аппарат «позволяет сформировать чувство уважения к своей истории, к своей стране».

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9 августа 2020 года прошли выборы президента Белоруссии, на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Согласно объявленным данным, он набрал 80,1% голосов, а его главный соперник Светлана Тихановская — 10,1%. Результаты выборов спровоцировали массовые протесты со столкновениями с силовиками. Несколько человек погибли.

Как говорилось в докладе Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека, белорусские власти отреагировали на масштабные протесты массовыми репрессиями. «Протестующих избивали до тех пор, пока они не теряли сознание. При этом против демонстрантов применялись светошумовые гранаты и стальные пули с резиновым покрытием, что привело к множеству тяжелых травм <...> Наши данные подтверждают факты изнасилования задержанных и применения других форм сексуального и гендерного насилия в отношении как мужчин, так и женщин», — рассказывала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Лукашенко заявил, что президентские выборы прошли «как праздник». Он отметил, что были и те, кто хотел их испортить, в том числе иностранные государства.

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Белоруссия Александр Лукашенко выборы президента протесты учебники история
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