Политик от АдГ укусил за ногу демонстранта во время драки
В немецком Эссене между демонстрантами и политиком ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефаном Хрди произошла драка — он укусил одного из протестующих за ногу, «в целях самообороны». Видео инцидента опубликовал Bild.
На опубликованных кадрах видно, что политик, повалившись на землю, удерживает ногу одного из протестующих руками у своего лица. Когда драку разняли, у одного из нападавших был виден укус на ноге.
«Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу», — рассказал изданию Хрди. Он утверждал, что его повалили на землю ударом по ноге, однако этого на видео не видно.
На выходных в Эссене прошел съезд АдГ, который спровоцировал массовые протесты. В пятницу, 28 июня, на демонстрацию вышли около 5 тыс. человек. На следующий день протестующие ранили 28 полицейских, пишет Der Spiegel. В последний день конференции, 30 июня, в акции протеста участвовали около 150 человек, оценило dpa.
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