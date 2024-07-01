 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Политик от АдГ укусил за ногу демонстранта во время драки

В немецком Эссене между демонстрантами и политиком ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефаном Хрди произошла драка — он укусил одного из протестующих за ногу, «в целях самообороны». Видео инцидента опубликовал Bild.

На опубликованных кадрах видно, что политик, повалившись на землю, удерживает ногу одного из протестующих руками у своего лица. Когда драку разняли, у одного из нападавших был виден укус на ноге.

«Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу», — рассказал изданию Хрди. Он утверждал, что его повалили на землю ударом по ноге, однако этого на видео не видно.

На юго-западе Германии напали на двух политиков от АдГ
Политика
Фото:Wolfram Steinberg / dpa / Global Look Press

На выходных в Эссене прошел съезд АдГ, который спровоцировал массовые протесты. В пятницу, 28 июня, на демонстрацию вышли около 5 тыс. человек. На следующий день протестующие ранили 28 полицейских, пишет Der Spiegel. В последний день конференции, 30 июня, в акции протеста участвовали около 150 человек, оценило dpa.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Альтернатива для Германии Германия нападение
Материалы по теме
Spiegel узнал о намерении АдГ создать фракцию «Суверенисты»
Политика
На юго-западе Германии напали на двух политиков от АдГ
Политика
В Германии напали с ножом на политика от АдГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Политик от АдГ укусил за ногу демонстранта во время драки Политика, 04:36
В Измире из-за взрыва газа погибли пять человек, 57 пострадали Общество, 04:04
Курский губернатор сообщил об уничтожении семи дронов Политика, 04:01
UKDefJournal сообщил о контроле самолетами НАТО AWACS за небом Украины Политика, 03:46
Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН Политика, 03:34
ЦБ отменил мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов Финансы, 03:30
Над Брянской областью сбили 18 беспилотников Политика, 03:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как выглядит дом Мэрилин Монро, который запретили сносить Технологии и медиа, 03:01
Врачи оценили идею лечения деменции у мужчин и женщин «Виагрой» Общество, 03:00
В Москве тарифы на ЖКХ выросли на 11% Общество, 02:46
На Украине разрешили призывать в армию отдельные категории студентов Политика, 02:30
В Днепре прогремели взрывы Политика, 02:20
Гладков сообщил об атаке дронов на Грайворонский округ Политика, 02:17
Эксперты увидели резкий рост спроса на специалистов по видеоконференциям Общество, 02:00