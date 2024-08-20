Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников Украины

На саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне партнеры Украины обещали расширить поставки техники и передать Киеву дальнобойные системы ПВО. Однако не все союзники выполнили обязательство

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Ряд партнеров Украины не выполнили свои обещания по поставкам в страну систем ПВО и другой военной техники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет об обязательствах, которые союзники Украины подтвердили на саммите НАТО в Вашингтоне в июле. В частности, тогда речь шла о том, чтобы передать Киеву пять систем ПВО большой дальности. Bloomberg называл это свидетельством продолжающейся поддержки Украины со стороны альянса, а президент США Джо Байден назвал это решение — наряду с обещанием передать десятки систем меньшей дальности — «историческим даром». Так, в частности, США, Германия и Румыния пообещали отправить Украине по системе ПВО Patriot. Еще одна система должна была быть собрана из компонентов из нескольких стран. Италия пообещала отправить на Украину комплекс ПВО SAMP-T.

Один из чиновников, с которыми пообщался Bloomberg, признал, что в то время, как Россия продвигается все дальше, «поддержка Украины со стороны союзников остается неравномерной». Еще один заявил, что задержки в поставках военной техники напрямую влияют на обороноспособность Украины.

Россия осуждает военную и финансовую помощь Украине. Кремль отмечал, что новые поставки оружия Киеву не изменят динамику в зоне боевых действий, а в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.