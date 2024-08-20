 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
На саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне партнеры Украины обещали расширить поставки техники и передать Киеву дальнобойные системы ПВО. Однако не все союзники выполнили обязательство
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Ряд партнеров Украины не выполнили свои обещания по поставкам в страну систем ПВО и другой военной техники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет об обязательствах, которые союзники Украины подтвердили на саммите НАТО в Вашингтоне в июле. В частности, тогда речь шла о том, чтобы передать Киеву пять систем ПВО большой дальности. Bloomberg называл это свидетельством продолжающейся поддержки Украины со стороны альянса, а президент США Джо Байден назвал это решение — наряду с обещанием передать десятки систем меньшей дальности — «историческим даром». Так, в частности, США, Германия и Румыния пообещали отправить Украине по системе ПВО Patriot. Еще одна система должна была быть собрана из компонентов из нескольких стран. Италия пообещала отправить на Украину комплекс ПВО SAMP-T. 

Один из чиновников, с которыми пообщался Bloomberg, признал, что в то время, как Россия продвигается все дальше, «поддержка Украины со стороны союзников остается неравномерной». Еще один заявил, что задержки в поставках военной техники напрямую влияют на обороноспособность Украины.

Глава Пентагона обсудил с Умеровым «динамику на поле боя»
Политика
Ллойд Остин

Россия осуждает военную и финансовую помощь Украине. Кремль отмечал, что новые поставки оружия Киеву не изменят динамику в зоне боевых действий, а в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ. 

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ПВО Украина НАТО
Материалы по теме
Украина экстренно запросила у НАТО инженерную технику
Политика
Канада разрешила использовать переданную ВСУ бронетехнику под Курском
Политика
RTX поставит Германии ракеты для Patriot взамен переданных Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 17:32
Владимир Путин стал почетным гражданином ЧечниПолитика, 22:56
Киргизский «Керемет» ввел ограничения для трех российских банковФинансы, 22:48
Россия не приняла приглашение Швейцарии на юбилей Женевской конвенцииПолитика, 22:19
Почему затонула суперъяхта Bayesian с мультимиллионером на бортуПолитика, 22:15
Российская компания подала в суд иск о признании Euroclear банкротомИнвестиции, 22:15
Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников УкраиныПолитика, 22:03
Финалист Уимблдона возмутился отсутствием наказания у Синнера за допингСпорт, 21:50
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Путин на могиле Ахмата Кадырова назвал его своим другомПолитика, 21:49
В Петербурге из-за участников конфликта с таксистами поспорили СК и МВДПолитика, 21:48
Москалькова сообщила об отправке ей Киевом видео с плененными под КурскомПолитика, 21:35
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученымРБК и Сбер, 21:33
«Амкал» победил второй профессиональный клуб в Кубке РоссииСпорт, 21:31
Россия потребовала от Германии отчитаться о деле «Северных потоков»Политика, 21:26
Голубев сообщил подробности третьего дня тушения пожара в ПролетарскеПолитика, 21:24