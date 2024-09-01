 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Авиация нанесла удары по ВСУ у 17 населенных пунктов Курской области

Минобороны: авиация нанесла удары по ВСУ у 17 населенных пунктов Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области. За сутки Украина потеряла на этом направлении до 360 военных, общие потери ВСУ превысили 8,5 тыс. человек, сообщили в Минобороны
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российская авиация нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Миобороны в ежедневной сводке.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 152-й егерской бригад и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость [Курской области]», — сказано в сообщении.

Минобороны сообщило о взятии поселка Птичье в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Также оперативно-тактическая авиация нанесла удары по позициям ВСУ близ населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка в Сумской области.

По данным оборонного ведомства, военные группировки «Север» отбили четыре атаки украинских сил в курском приграничье за сутки и сорвали еще три попытки их осуществить. За сутки Украина потеряла до 360 военных на курском направлении. Общие потери ВСУ с начала боев в Курской области Минобороны оценило более чем в 8,5 тыс. человек.

Также украинская сторона потеряла 80 танков, следует из сводки Минобороны.

Бои в Курской области идут с 6 августа, когда украинские силы вторглись на территорию региона. Минобороны регулярно сообщает о ходе боев на курском направлении. Накануне ведомство отчиталось, что потери украинских сил за сутки составили 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники. Среди нее — танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и семь автомобилей.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
авиация авиаудар Курская область Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Минобороны назвали потери ВСУ за все время боев в Курской области
Политика
ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область
Политика
Столтенберг счел законным наступление ВСУ на Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В Кремле не увидели шанса для Трампа за сутки решить конфликт на УкраинеПолитика, 15:07
Ynet сообщил о пулевых ранениях на телах погибших в Газе заложниковПолитика, 14:59
Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянинаПолитика, 14:56
МЧС опубликовало видео с места крушения Ми-8Т на КамчаткеОбщество, 14:45
Песков заявил, что Европа «зашлась в конфронтационном экстазе»Политика, 14:36
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. ВидеоРБК и Сбер, 14:34
В Ессентуках почти 20 санаториев остались без водыОбщество, 14:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков заявил об ответе России на нападение ВСУ на Курскую областьПолитика, 13:57
Авиация нанесла удары по ВСУ у 17 населенных пунктов Курской областиПолитика, 13:54
В Харькове сообщили о повреждениях инфраструктуры после взрывовПолитика, 13:34
Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложниковПолитика, 13:24
Сафонов пропустит матч ПСЖ в чемпионате ФранцииСпорт, 13:23
ТАСС узнал возможную причину крушения Ми-8Т на КамчаткеОбщество, 13:13
В Нижегородской области восемь человек погибли в ДТПОбщество, 12:53