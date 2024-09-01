Авиация нанесла удары по ВСУ у 17 населенных пунктов Курской области

Авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области. За сутки Украина потеряла на этом направлении до 360 военных, общие потери ВСУ превысили 8,5 тыс. человек, сообщили в Минобороны

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Российская авиация нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Миобороны в ежедневной сводке.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 152-й егерской бригад и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость [Курской области]», — сказано в сообщении.

Также оперативно-тактическая авиация нанесла удары по позициям ВСУ близ населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка в Сумской области.

По данным оборонного ведомства, военные группировки «Север» отбили четыре атаки украинских сил в курском приграничье за сутки и сорвали еще три попытки их осуществить. За сутки Украина потеряла до 360 военных на курском направлении. Общие потери ВСУ с начала боев в Курской области Минобороны оценило более чем в 8,5 тыс. человек.

Также украинская сторона потеряла 80 танков, следует из сводки Минобороны.

Бои в Курской области идут с 6 августа, когда украинские силы вторглись на территорию региона. Минобороны регулярно сообщает о ходе боев на курском направлении. Накануне ведомство отчиталось, что потери украинских сил за сутки составили 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники. Среди нее — танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и семь автомобилей.