ПВО сбила пятый летевший на Москву дрон
В Ленинском городском округе сбит еще один дрон, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. «ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА», — написал он.
Это уже пятый беспилотник за ночь, об уничтожении которого рассказывают московские власти: до этого БПЛА сбили в Одинцово, Ступино и Подольске.
Кроме того, дроны были сбиты на территории Тульской и Рязанской областей, которые граничат с Московской. В Тверской области пять БПЛА уничтожены в районе Конаково, в этом городе находится Конаковская ГРЭС, один из крупнейших производителей электрической энергии в центральной России.
Массированной атаке в ночь на 1 сентября подверглись и другие регионы: в Брянской области уничтожили 26 дронов, в Воронежской — более десяти, в одном из районов загорелась сухая трава. О сбитых воздушных целях рассказали белгородские власти.
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