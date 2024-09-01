ПВО сбила пятый летевший на Москву дрон

Собянин: в Ленинском городском округе сбили еще один летевший на Москву дрон

Дроны уничтожили в Ленинском городском округе, Ступино, Подольске и Одинцово, ПВО продолжает отражать атаку, сообщил Собянин

В Ленинском городском округе сбит еще один дрон, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. «ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА», — написал он.

Это уже пятый беспилотник за ночь, об уничтожении которого рассказывают московские власти: до этого БПЛА сбили в Одинцово, Ступино и Подольске.

Кроме того, дроны были сбиты на территории Тульской и Рязанской областей, которые граничат с Московской. В Тверской области пять БПЛА уничтожены в районе Конаково, в этом городе находится Конаковская ГРЭС, один из крупнейших производителей электрической энергии в центральной России.

Массированной атаке в ночь на 1 сентября подверглись и другие регионы: в Брянской области уничтожили 26 дронов, в Воронежской — более десяти, в одном из районов загорелась сухая трава. О сбитых воздушных целях рассказали белгородские власти.