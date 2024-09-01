 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ПВО сбила пятый летевший на Москву дрон

Собянин: в Ленинском городском округе сбили еще один летевший на Москву дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Дроны уничтожили в Ленинском городском округе, Ступино, Подольске и Одинцово, ПВО продолжает отражать атаку, сообщил Собянин

В Ленинском городском округе сбит еще один дрон, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. «ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА», — написал он.

Это уже пятый беспилотник за ночь, об уничтожении которого рассказывают московские власти: до этого БПЛА сбили в Одинцово, Ступино и Подольске.

Над Воронежской областью сбили более десяти украинских беспилотников
Политика

Кроме того, дроны были сбиты на территории Тульской и Рязанской областей, которые граничат с Московской. В Тверской области пять БПЛА уничтожены в районе Конаково, в этом городе находится Конаковская ГРЭС, один из крупнейших производителей электрической энергии в центральной России.

Массированной атаке в ночь на 1 сентября подверглись и другие регионы: в Брянской области уничтожили 26 дронов, в Воронежской — более десяти, в одном из районов загорелась сухая трава. О сбитых воздушных целях рассказали белгородские власти.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Собянин Москва беспилотники дроны ПВО
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Над Воронежской областью сбили более десяти украинских беспилотников
Политика
ПВО сбила четвертый за ночь дрон, летевший на Москву
Политика
Рязанский губернатор сообщил о сбитых над регионом украинских дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Над Конаково в Тверской области сбили пять дроновПолитика, 05:59
Власти сообщили о попытке атаки дронов на Каширскую ГРЭСПолитика, 05:59
Над Воронежской областью сбили более десяти украинских беспилотниковПолитика, 05:26
ПВО сбила пятый летевший на Москву дронПолитика, 05:15
ПВО сбила четвертый за ночь дрон, летевший на МосквуПолитика, 04:51
В России вступил в силу закон о новых правилах оплаты сверхурочной работыОбщество, 04:42
Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕСПолитика, 04:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рязанский губернатор сообщил о сбитых над регионом украинских дронахПолитика, 04:02
Суд арестовал подозреваемую в наркоторговле сотрудницу ПВЗ OzonОбщество, 03:54
Над Тульской областью сбили три украинских дронаПолитика, 03:28
Собянин сообщил об уничтожении третьего дрона, летевшего к МосквеПолитика, 03:25
Умер активист «Другой России» ПороховойОбщество, 03:18
В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего вертолета на КамчаткеОбщество, 02:48
На подлете к Москве сбили второй за ночь дронПолитика, 02:40