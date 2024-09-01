Собянин: в Одинцово сбили еще один летевший на Москву дрон

ПВО сбила четвертый за ночь дрон, летевший на Москву

Еще один беспилотник уничтожен в Одинцово, до этого дроны сбили в Ступино и Подольске. Атакам подверглись Тульская и Рязанская области

Силы ПВО сбили в Одинцовском городском округе еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

Этой ночью были подавлены еще три дрона, направлявшиеся к столице: один — в Подольске, другой — в Ступино. Место уничтожения третьего БПЛА Собянин не уточнил.

Ступино находится примерно в 90 км к югу от Подольска и в 120 км к юго-востоку от Одинцово.

О сбитых дронах отчитались также власти Тульской и Рязанской областей, которые граничат с Московской.

Еще десятки дронов были сбиты в Брянской, Липецкой и Воронежской областях, о пострадавших не сообщалось. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду, в городе повреждены три жилых дома, загорелись три машины.