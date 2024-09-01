ПВО сбила четвертый за ночь дрон, летевший на Москву
Силы ПВО сбили в Одинцовском городском округе еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Этой ночью были подавлены еще три дрона, направлявшиеся к столице: один — в Подольске, другой — в Ступино. Место уничтожения третьего БПЛА Собянин не уточнил.
Ступино находится примерно в 90 км к югу от Подольска и в 120 км к юго-востоку от Одинцово.
О сбитых дронах отчитались также власти Тульской и Рязанской областей, которые граничат с Московской.
Еще десятки дронов были сбиты в Брянской, Липецкой и Воронежской областях, о пострадавших не сообщалось. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду, в городе повреждены три жилых дома, загорелись три машины.
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