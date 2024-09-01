Автор «сделки Шалита» заявил о готовности ХАМАС вернуть заложников
Израильский публицист и руководитель Палестино-израильского исследовательского центра Гершон Баскин, который в 2011 году добился освобождения из палестинского плена солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита, заявил, что договорился с ХАМАС об освобождении заложников, захваченных боевиками 7 октября 2023 года.
В своем X (бывшая Twitter) Баскин написал, что вел с палестинской группировкой прямые переговоры по просьбе семей заложников, и ХАМАС одобрил сделку, которая включает освобождение всех 107 человек, прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и выход на свободу палестинских заключенных по согласованному списку.
«Все руководство ХАМАС согласно с этим планом, но [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху не хочет заканчивать войну», — написал он. По утверждению Баскина, переговоры с группировкой он начал еще в мае, но их пришлось прервать из-за недовольства Нетаньяху.
Армия обороны Израиля поздно вечером 31 августа сообщила, что во время боев в секторе Газа обнаружила несколько тел. Позднее в ЦАХАЛ уточнили, что это заложники, захваченные в октябре, в том числе россиянин Александр Лобанов. Останки нашли в туннеле в районе Рафаха, их доставили на израильскую территорию.
Баскин является сертифицированным переговорщиком и принимал участие во всех израильско-палестинских переговорах, отмечает «Новости Израиля». В 1992 году он организовал серию секретных встреч в Лондоне которые положили начало «процессу Осло» — соглашениям между Израилем и Организацией освобождения Палестины. Он не раз исполнял функции тайного посредника на прямых переговорах с ХАМАС, которых правительство Израиля официально не ведет.
Гилад Шалит был в 2006 году захвачен палестинскими боевиками, пробравшимися по вырытому туннелю через границу Газы с Израилем. После похищения Баскин установил контакты с ХАМАС, переговоры привели к обмену Шалита на 1027 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах в 2011 году.
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