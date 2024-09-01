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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил об уничтожении третьего дрона, летевшего к Москве

Сюжет
Военная операция на Украине
Еще один дрон сбили в Ступино, до этого Собянин рассказывал об уничтожении беспилотника в Подольске

В городском округе Ступино сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Первый беспилотник был уничтожен в 01:20 в Подольске, через час ПВО подавила второй БПЛА, направлявшийся к Москве, где именно, власти не уточнили.

Ступино находится примерно в 90 км к югу от Подольска.

Над Тульской областью сбили три украинских дрона
Политика

Помимо столичного региона, этой ночью атаке дронов подверглись еще ряд областей. В Тульской области, которая граничит на севере и северо-востоке с Московской, сбили три БПЛА, еще несколько — в Липецкой. В Брянской области подавили 26 дронов.

Воздушные цели уничтожили на подлете к Белгороду; власти сообщили, что в трех домах повреждено остекление, загорелись три машины.

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Сергей Собянин Москва беспилотники дроны Ступино
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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