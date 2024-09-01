Собянин: ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник

На подлете к Москве сбили второй за ночь дрон

Еще один беспилотник ранее был уничтожен в Подольске. Собянин сообщил, что пострадавших нет

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Где именно это произошло, он не уточнил.

Еще один дрон был сбит в Подольске около часа назад.

О массированной ночной атаке рассказал брянский губернатор Александр Богомаз: за час над регионом сбили 12 БПЛА, через некоторое время — еще 14.

Несколько беспилотников были уничтожены в Липецкой области, в том числе над промзоной Липецка. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется в Воронежской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду. В городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, загорелись три автомобиля.