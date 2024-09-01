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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Москве сбили второй за ночь дрон

Собянин: ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Еще один беспилотник ранее был уничтожен в Подольске. Собянин сообщил, что пострадавших нет

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Где именно это произошло, он не уточнил.

Еще один дрон был сбит в Подольске около часа назад.

О массированной ночной атаке рассказал брянский губернатор Александр Богомаз: за час над регионом сбили 12 БПЛА, через некоторое время — еще 14.

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве дрона
Политика

Несколько беспилотников были уничтожены в Липецкой области, в том числе над промзоной Липецка. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется в Воронежской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду. В городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, загорелись три автомобиля.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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