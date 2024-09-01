На подлете к Москве сбили второй за ночь дрон
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Где именно это произошло, он не уточнил.
Еще один дрон был сбит в Подольске около часа назад.
О массированной ночной атаке рассказал брянский губернатор Александр Богомаз: за час над регионом сбили 12 БПЛА, через некоторое время — еще 14.
Несколько беспилотников были уничтожены в Липецкой области, в том числе над промзоной Липецка. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется в Воронежской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду. В городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, загорелись три автомобиля.
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