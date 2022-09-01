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NBC сообщил об обысках в связанных с Вексельбергом домах в США

Сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности видели у квартиры в доме на Манхэттене и поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), а также у дома в Фишер-Айленде в Майами, которые связывают с бизнесменом
Виктор Вексельберг
Виктор Вексельберг (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Сотрудники ФБР и Министерства внутренней безопасности США проводят обыски в объектах недвижимости, предположительно связанных с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом (находится под американскими санкциями), сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в четверг утром агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), которые, по утверждению властей, связаны с Вексельбергом.

По словам источников, агенты проводили обыск и в доме в Фишер-Айленде в Майами, который, как утверждают власти, также связан с россиянином.

Из дома на Парк-авеню в Нью-Йорке, предположительно связанного с Вексельбергом, вынесли пять коробок и два сейфа, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Представитель Вексельберга не ответил на запрос РБК.

В Минюсте США допустили продажу «яхты Вексельберга» в пользу Украины
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Яхта &laquo;Танго&raquo;

В начале апреля Минюст США сообщил об аресте в Испании яхты Tango по запросу американской стороны. Как утверждает ведомство, ей владеет основатель группы «Ренова» Вексельберг. Tango, как следовало из ордера на арест, «подлежала конфискации» на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций. По мнению Минюста, бизнесмен использовал подставные компании, чтобы скрыть операции, связанные с судном. После того как Вексельберг попал под санкции в апреле 2018 года, он и его доверенные лица «продолжили проводить долларовые платежи через банки США за техническое обслуживание Tango», в том числе за швартовку, утверждало ведомство.

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Вексельберг был включен в список Specially Designated Nationals (SDN) Минфина, который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. В нем же находится и группа «Ренова».

В 2014 году РБК писал о нью-йоркских офисах или апартаментах бизнесмена в связи с иском на тот момент сенатора Леонида Лебедева, который тот подал против Вексельберга и Леонарда Блаватника — бывших совладельцам ТНК-B. Судебные курьеры тогда пытались его отыскать, чтобы вручить ему извещение о поданном против него иске. В частности, упоминалась квартира по адресу: Парк-авеню, 1009, на Манхэттене, куда несколько раз наведывался один из курьеров. Консьерж говорил ему, что Вексельберг — «новый жилец» квартиры 5A, но сейчас в ней идет ремонт, дома никого нет. Из базы данных по жилой недвижимости Нью-Йорка StreetEasy на тот момент следовало, что Вексельберг снимает квартиру 5A/6A в доме 1920-х годов постройки с февраля 2014 года, в ней семь комнат (в том числе четыре спальни) и шесть санузлов. Апартаменты предлагались квартиросъемщикам по $36,5 тыс. в месяц, писал РБК.

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Елена Чернышова
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