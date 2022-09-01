В ВГА сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в подконтрольную России зону
Миссия МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, въехала на территорию, подконтрольную российским военным, сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга, передает «Интерфакс».
Он уточнил, что делегация проехала пункт пропуска «Васильевка» (город находится в 70 км от Запорожской АЭС) и в течение часа их ожидают в Энергодаре.
Он также сообщил, что власти Энергодара намерены передать сотрудникам МАГАТЭ письмо жителей Запорожской и Херсонской областей с просьбой прекратить обстрелы АЭС со стороны Украины. «Нам есть что рассказать. Мы предоставим все документы, а также письмо граждан города Энергодара, жителей Запорожской и Херсонской областей по поводу того, чтобы миссия МАГАТЭ, в частности господин [генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси, оказали влияние на правительство Украины с целью недопущения большой катастрофы, которая грозит всему миру в случае нанесения ударов ВСУ по Запорожской АЭС», — сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).
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