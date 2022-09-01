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Военная операция на Украине ,  
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Джонсон призвал Шольца продолжать военную и экономическую поддержку Киева

Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал его «придерживаться курса на политическую, военную и экономическую поддержку Украины». Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В заявлении говорится, что лидеры поблагодарили друг друга за сотрудничество по многим вопросам в последние месяцы, в том числе в области оказания помощи Украине. Шольц выразил благодарность Джонсону «за все, что он сделал для Украины на своем посту».

Джонсон в третий раз после начала спецоперации на Украине приехал в Киев
Политика
Борис Джонсон

Британский премьер с начала российской военной операции на Украине трижды бывал в Киеве. В последний раз он посетил украинскую столицу 24 августа, в День независимости страны, и объявил о новом пакете помощи в размере £54 млн. В него вошли 2 тыс. беспилотников и баражжирующих боеприпасов. До этого Джонсон посещал Киев 9 апреля и 17 июня.

Политик также неоднократно говорил, что поддержка Украины западными странами не должна ослабевать, поскольку проявление усталости и колебаний в этом вопросе «сыграет на руку» российским властям.

На пост премьера Британии претендуют два кандидата: экс-министр финансов Риши Сунак и глава МИДа Лиз Трасс. Последняя призывает нарастить поставки Украине тяжелого вооружения и реактивных систем залпового огня.

Теги
Борис Джонсон Олаф Шольц Украина Великобритания Германия
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