Сердюков объяснил стабильностью обнуление сроков Путина

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков считает, что смена руководства страны «сейчас точно не нужна». «Это будет хуже, чем мы можем себе представить», — заявил он

Анатолий Сердюков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Смена руководства России сейчас «точно не нужна», заявил в интервью РБК глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков, отвечая на вопрос о его отношении к поправке об обнулении президентских сроков.

Сердюков рассказал, что ходил на участок, чтобы исполнить свой «гражданский долг» — проголосовать по поправкам в Конституцию. Он добавил, что голосовал «за».

«Мы находимся в непростом периоде развития страны, смена руководства сейчас точно не нужна. Это будет хуже, чем мы можем себе представить. Я за стабильность», — пояснил Сердюков.

С 25 июня по 1 июля прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. При этом граждане России должны были ответить на вопрос, одобряют ли они внесение изменений в Основной закон. В итоге, по данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% голосовавших, против высказались 21,27%. Во всех регионах граждан, одобривших изменения в Конституцию, было больше, кроме одного — Ненецкого автономного округа.