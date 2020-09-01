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Поправки в Конституцию ,  
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Сердюков объяснил стабильностью обнуление сроков Путина

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков считает, что смена руководства страны «сейчас точно не нужна». «Это будет хуже, чем мы можем себе представить», — заявил он
Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Смена руководства России сейчас «точно не нужна», заявил в интервью РБК глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков, отвечая на вопрос о его отношении к поправке об обнулении президентских сроков.

Сердюков рассказал, что ходил на участок, чтобы исполнить свой «гражданский долг» — проголосовать по поправкам в Конституцию. Он добавил, что голосовал «за».

«Мы находимся в непростом периоде развития страны, смена руководства сейчас точно не нужна. Это будет хуже, чем мы можем себе представить. Я за стабильность», — пояснил Сердюков.

Сердюков — РБК: «Мы достигли дна и должны выходить из ситуации»
Политика
Анатолий&nbsp;Сердюков

С 25 июня по 1 июля прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. При этом граждане России должны были ответить на вопрос, одобряют ли они внесение изменений в Основной закон. В итоге, по данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% голосовавших, против высказались 21,27%. Во всех регионах граждан, одобривших изменения в Конституцию, было больше, кроме одного — Ненецкого автономного округа.

Поправки вступили в силу 4 июля, после подписания Путиным соответствующего закона.

Как изменится Конституция России. Главные поправки
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Речь шла об изменениях к главам 3–8 Конституции. В частности, поправки предусматривают обнуление президентских сроков предыдущих глав государства и введение запрета занимать пост президента более двух сроков, а также обеспечивают неприкосновенность бывших глав государства. Кроме того, они закрепляют в Конституции роль и полномочия Госсовета, изменяют порядок назначения министров и руководителей силовых ведомств, расширяют полномочия КС.

В социальной сфере поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных пособий, а также вносят положение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Согласно изменениям, сумма МРОТ должна составлять не менее прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Анатолий Сердюков, Владимир Путин, Конституция
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