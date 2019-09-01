Израиль начал наносить удары по Ливану после обстрелов своей территории

Израиль начал наносить удары по Ливану после обстрелов своей территории

Ливан выпустил несколько ракет по приграничной базе и военной технике Израиля, после этого израильские военные начали наносить ответные удары. Ливанский премьер позвонил Помпео и советнику Макрона с просьбой вмешаться

Приграничная территория Ливана (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Израильские военные начали наносить ответные удары по югу Ливана из-за нескольких противотанковых ракет, выпущенных по приграничной базе и военной технике. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля отвечает ударами по источникам огня и другим целям на юге Ливана», — говорится в сообщении. После обстрела со стороны Ливана израильская армия призвала людей, проживающих в радиусе 4 км от ливанской границы, не покидать свои дома.

МИД Израиля сообщил, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя шиитская ливанская организация «Хезболла». Ливанский телеканал Al Mayadeen заявил, что бойцы движения атаковали израильскую бронемашину, в результате чего погибли все находящиеся внутри нее военные.

По информации иранского телеканала Press TV, в результате обстрела погиб высокопоставленный израильский военачальник.