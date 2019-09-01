Израиль начал наносить удары по Ливану после обстрелов своей территории

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,79 +0,20 EUR Бирж. 73,35 -0,26 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,05 65,73 EUR Нал. 74,00 72,76 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0993 -0,0060 BTC/USD Бирж. 9 591,60 -31,62 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 30 авг, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 30 авг, 12:36
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до семи Общество, 20:04 Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Политика, 20:02 Ребенок упал с аттракциона в московском парке Общество, 19:55 Машина сбила людей на пешеходном переходе в Москве Общество, 19:10 Зеленский дал себе год на запуск основных реформ на Украине Политика, 19:03 «Спартак» играет с «Зенитом» за лидерство в чемпионате России. Онлайн Спорт, 19:00 Девять человек погибли при крушении самолета на Филиппинах Общество, 18:52 Израиль начал наносить удары по Ливану после обстрелов своей территории Политика, 18:51 Седрик Гогуа забил победный гол в дебютном матче за ЦСКА Спорт, 18:48 СМИ сообщили о гибели шестилетнего ребенка из России в США Общество, 18:45 «Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче сезона КХЛ Спорт, 18:31 Эрнст назвал условие возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?» Общество, 18:26 «Спартак» и «Зенит» назвали составы на матч 8-го тура РПЛ Спорт, 18:19 Иран выдвинул Европе новый ультиматум по ядерной сделке Политика, 18:15
Политика ,  
0 
Израиль начал наносить удары по Ливану после обстрелов своей территории
Ливан выпустил несколько ракет по приграничной базе и военной технике Израиля, после этого израильские военные начали наносить ответные удары. Ливанский премьер позвонил Помпео и советнику Макрона с просьбой вмешаться
Приграничная территория Ливана  (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Израильские военные начали наносить ответные удары по югу Ливана из-за нескольких противотанковых ракет, выпущенных по приграничной базе и военной технике. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля отвечает ударами по источникам огня и другим целям на юге Ливана», — говорится в сообщении. После обстрела со стороны Ливана израильская армия призвала людей, проживающих в радиусе 4 км от ливанской границы, не покидать свои дома.

Политика
Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю скорым ответом на атаку дронов

МИД Израиля сообщил, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя шиитская ливанская организация «Хезболла». Ливанский телеканал Al Mayadeen заявил, что бойцы движения атаковали израильскую бронемашину, в результате чего погибли все находящиеся внутри нее военные. 

По информации иранского телеканала Press TV, в результате обстрела погиб высокопоставленный израильский военачальник.

Reuters со ссылкой на офис ливанского премьер-министра Саада Харири сообщает, что он в связи с происходящим на границе с Израилем позвонил госсекретарю США Майку Помпео и дипломатическому советнику президента Франции Эммануэлю Бонну с просьбой вмешаться в конфликт.

25 августа ливанские СМИ сообщили, что несколько истребителей ВВС Израиля нарушили воздушное пространство Ливана. Кроме того, над южной окраиной Бейрута были замечены два беспилотника, один из которых взорвался, а второй упал недалеко от информационного центра «Хезболлы». Лидер движения Сайед Хасан Насралла после этого предупредил о скором ответе на атаку беспилотников.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Израиль, Ливан, обстрелы
Материалы по теме
SANA сообщило о ракетном ударе по Сирии с территории Ливана
Общество
Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны
Политика
Ливан заявил о нарушении воздушного пространства израильским истребителем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter