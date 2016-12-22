Медведев назвал циничным убийство Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате циничного преступления. Об этом сказано в телеграмме главы правительства Дмитрия Медведва, направленной родным и близким Захарченко, сообщается на сайте кабмина.

В сообщении сказано, что премьер выразил глубокие соболезнования родным и близким главы ДНР. «Александр Владимирович никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца, был мужественным и принципиальным политиком», — говорится в телеграмме Медведева.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Глава ДНР прибыл в кафе вместе с министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым. В результате взрыва погибли Захарченко и его охранник. Власти ДНР считают, что за организацией взрыва стоит Киев. Ранее советник главы ДНР Александр Казаков рассказал, что задержанные по данному делу признались в том, что заказ поступил им из Киева. Организацией взрыва в Донецке, по их словам, занимались Силы специальных операций Украины. В Киеве свою причастность отрицают.

Ранее гибель Захарченко прокомментировал президент России Владимир Путин. Убийство главы ДНР он назвал подлым и предупредил, что за преступлением может стоять попытка дестабилизации ситуации в Донбассе.