В ДНР сообщили об 11-ти пострадавших и погибших при взрыве в Донецке

Одиннадцать человек пострадали при взрыве в кафе Донецка, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Об этом сообщают собеседник «РИА Новости» в силовых структурах ДНР и источник ТАСС в органах власти республики.
«Всего в результате взрыва пострадало 11 человек. Это и погибшие, и раненные. При взрыве пострадала руководитель молодежного крыла общественной организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое», — сообщил источник «РИА Новости».
При этом «Донецкое агентство новостей» сообщает, что пострадали 11 человек, а погиб только Захарченко.
Захарченко погиб 31 августа во время взрыва в донецком кафе «Сепар». Ранее сообщалось о трех пострадавших, в число которых вошел министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РБК, что за убийством главы ДНР может стоять Киев, который вступил в «кровавую войну» в Донбасе вместо мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца назвала это заявление «попыткой прикрыть марионеток», которых поддерживает Россия. В Службе безопасности Украины заявили, что Захарченко могли ликвидировать российские спецслужбы или криминальные авторитеты.