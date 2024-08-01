Кремль поблагодарил Лукашенко за помилование немца Кригера перед обменом
Россия поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера.
Белорусский президент помиловал Кригера 30 июля. Немец вошел в список заключенных, которых обменяли 1 августа Россия, Белоруссия и страны Запада.
«Российская сторона благодарна президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Р. Кригера», — говорится в сообщении.
В Кремле также выразили признательность «руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена».
Россия и США при участии Белоруссии, Германии, Словении и Норвегии провели обмен заключенными 1 августа в Турции. Всего участниками обмена стали 26 человек.
На Запад, в частности, переданы Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин (оба признаны иноагентами) и Эван Гершкович, в Россию — Вадим Красиков и Владислав Клюшин.
В результате обмена Россия вернула восемь человек, находившихся в заключении в странах НАТО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram