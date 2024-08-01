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Обмен заключенными ,  
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ФСБ сообщила о возвращении восьми россиян из заключения в рамках обмена

ФСБ: Россия вернула восьмерых заключенных в результате обмена
Сюжет
Обмен заключенными
Россия получила восьмерых человек, находившихся в заключении, вместе с ними на родину вернутся дети. По информации NTV, детей двое, их родителями могут быть Артем и Анна Дульцевы, переданные Словенией
Фото: Tunahan Turhan / Reuters
Фото: Tunahan Turhan / Reuters

В результате обмена заключенными, произведенного в Турции 1 августа, Россия вернула восемь человек, находившихся в заключении в странах НАТО. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети», — сказано в сообщении.

Список заключенных, участвовавших в обмене, официально не приводился, ведомство также не раскрыло имен.

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Фото:Tunahan Turhan / Reuters

NTV сообщил со ссылкой на список для обмена, что в нем были имена двоих детей. Их родителями могут быть осужденные в Словении за шпионаж супруги Людвиг Гиш и Мария Майер (Артем Дульцев и Анна Дульцева), отмечал канал.

По данным TRT Haber, всего в сделке участвовали 26 человек, Германия получила 13 из них, а США — троих.

ФСБ сообщила о возвращении восьми россиян из заключения в рамках обмена
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Обмен произвели Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США. Москва передала западным странам американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также оппозиционеров, осужденных по различным статьям УК, в том числе по делам о фейках об армии. Среди них — Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (признаны Минюстом иноагентами).

Также Россия освободила сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов) Олега Орлова (признан иноагентом) и художницу Александру Скочиленко.

Россия получила бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Также ей были переданы сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев, супруги Артем и Анна Дульцевы, признанные виновными в шпионаже, и приговоренный за взлом компьютерных систем в США Владислав Клюшин.

Также в сделке участвовал россиянин Вадим Конощенок. Он находился под стражей в США из-за подозрений в причастности к схеме «по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства» России. Кроме того, России передали журналиста Павла Рубцова (Пабло Гонсалес Ягуэ) и Михаила Микушина, задержанных по подозрению в шпионаже.

Кремль отказался комментировать обмен заключенными.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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