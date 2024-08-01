Кадры вылета российского самолета из Анкары после обмена заключенными

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Российский борт специального летного отряда «Россия» покинул Анкару после обмена заключенными со странами Запада. На кадрах, снятых в Турции, видно, как самолет выезжает на взлетно-посадочную полосу и взлетает.

Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса RSD939) вылетел из Москвы ранее днем 1 августа. Самолет используется управделами президента России.

В обмене участвовали Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США. Во время него стороны обменяли 26 человек.