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Обмен заключенными ,  
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Кадры вылета российского самолета из Анкары после обмена заключенными

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Обмен заключенными

Кадры вылета российского самолета из Анкары после обмена заключенными
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Российский борт специального летного отряда «Россия» покинул Анкару после обмена заключенными со странами Запада. На кадрах, снятых в Турции, видно, как самолет выезжает на взлетно-посадочную полосу и взлетает.

Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса RSD939) вылетел из Москвы ранее днем 1 августа. Самолет используется управделами президента России.

В обмене участвовали Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США. Во время него стороны обменяли 26 человек.

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