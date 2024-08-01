Медведев посоветовал освобожденным при обмене программу защиты свидетелей

Медведев назвал обмен полезным, так как он позволяет «вытащить своих»

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал обмен заключенными между Россией и странами Запада.

По его мнению, было бы лучше, если бы «предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме», но полезнее «вытащить своих, работавших на страну».

«А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Обмен заключенными прошел 1 августа в аэропорту Анкары. Россия получила десять человек, включая бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который был приговорен к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Освободила Россия 16 человек, включая журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего американского морпеха Пола Уилана, журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), бывшего московского мундепа Илью Яшина (признан иноагентом), сооснователя получившего Нобелевскую премию мира правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова (организация и Орлов внесены в реестр иноагентов) и др.