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Политика ,  
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Суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении средств Минобороны

Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищениях при поставках в Минбороны армейских несессеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — рассказал собеседник агентства.

Главу «Военторга» задержали за хищения при поставках армейских несессеров
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Ранее МВД сообщило о задержании руководителя АО «Военторг» по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны. По версии следствия, в 2019 году он вместе с сотрудниками и соучастниками из разных регионов заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 млн руб.

С декабря 2019 по декабрь 2022 года они приобрели продукцию, а затем продали ее Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн руб».

Руководителю «Военторга» и другим задержанным предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы. Она предусматривает наказание в видео лишения свободы на срок до 10 лет.

В сообщении СК не приводилось имени задержанного. Гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов.

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