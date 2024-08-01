 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Налоги для юридических лиц ,  
0 

Путин поручил снизить налоги и взносы для радиоэлектронной промышленности

Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2024 году
О послаблениях Путина попросили представители отрасли для «быстрого развития наших производств». Он согласился, что это «это основа основ» и «самая база»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Президент Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки о применении пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для производителей оборудования, комплектующих и расходников радиоэлектронной промышленности.

Такое поручение глава государства дал после заседания Совета по науке и образованию и встречи с ведущими учеными, состоявшихся 13 июня.

Об этом его попросили представители отрасли, пояснив, что они не могут претендовать на налоговые преференции, «которые сейчас были бы чрезвычайно востребованы для решения задач быстрого развития наших производств». Путин тогда согласился с доводами производителей.

«Это основа основ, и поэтому нам нужно это сделать, ладно? Я Вас прошу это проработать и согласовать с Минфином, и я с ними тоже поговорю. Это самая база», — сказал президент первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Прошлой осенью Минпромторг не увидел оснований для пониженных ставок по налогу на прибыль (3% вместо стандартной ставки 20%) для контрактных производителей электроники. В июне источники «Ведомостей» сообщили, что министерство приостановило выдачу субсидий на развитие радиоэлектроники в России, но Минпромторг затем опроверг эти сведения.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин налоги радиоэлектронные технологии Денис Мантуров
Материалы по теме
АКРА оценило влияние изменения налогов на экономику
Экономика
Как изменились «полки» в магазинах электроники. Инфографика
Технологии и медиа
Белгородские скорые оборудовали системами радиоэлектронной борьбы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в ПетербургеРБК и ПИК, 12:12
Что представляет собой ХАМАС, оставшийся без двух лидеровБаза знаний, 12:11
Комитет Совета Федерации поддержал закон о криптовалютахКрипто, 12:08
Украина выиграла первое серебро на ОлимпиадеСпорт, 12:04
Депутат партии Шольца призвал к переговорам с Москвой вместо ракет СШАПолитика, 11:58
Бери или плати: когда это условие в договоре выгодно, а когда рискованноPro, 11:58
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 годаНедвижимость, 11:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Росреестр назвал регионы, чьи жители чаще всего покупали жилье в МосквеНедвижимость, 11:57
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до семиОбщество, 11:54
110 лет назад Россия вступила в Первую мировую войну. Как это былоОбщество, 11:47 
Что такое защита телефонных номеров и какой она бываетРБК и MТС Exolve, 11:46
Новые кадры с места обрушения дома в Нижнем ТагилеОбщество, 11:45
Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» включил «Астру» и «Позитив» в топ-10 акцийИнвестиции, 11:40
Верховный суд обязал учитывать предвзятость зарубежных судовПолитика, 11:40