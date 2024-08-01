Путин поручил снизить налоги и взносы для радиоэлектронной промышленности
Президент Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки о применении пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для производителей оборудования, комплектующих и расходников радиоэлектронной промышленности.
Такое поручение глава государства дал после заседания Совета по науке и образованию и встречи с ведущими учеными, состоявшихся 13 июня.
Об этом его попросили представители отрасли, пояснив, что они не могут претендовать на налоговые преференции, «которые сейчас были бы чрезвычайно востребованы для решения задач быстрого развития наших производств». Путин тогда согласился с доводами производителей.
«Это основа основ, и поэтому нам нужно это сделать, ладно? Я Вас прошу это проработать и согласовать с Минфином, и я с ними тоже поговорю. Это самая база», — сказал президент первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Прошлой осенью Минпромторг не увидел оснований для пониженных ставок по налогу на прибыль (3% вместо стандартной ставки 20%) для контрактных производителей электроники. В июне источники «Ведомостей» сообщили, что министерство приостановило выдачу субсидий на развитие радиоэлектроники в России, но Минпромторг затем опроверг эти сведения.
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