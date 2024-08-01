Кличко отверг политические амбиции до завершения конфликта с Россией

Кличко и Зеленский не раз заочно критиковали работу друг друга, мэра Киева считают одним из главных оппонентов нынешнего президента. Сам Кличко призвал отложить разногласия в связи с риском «потерять страну»

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Киевский мэр Виталий Кличко, которого называют одним из основных политических конкурентов президента Владимира Зеленского, исключил возможность соперничества с действующим руководством страны до завершения полномасштабных боев. Он сделал заявление в интервью Politico.

«Любые политические амбиции в наши дни — это бред! Мы должны отложить все это в сторону и объединиться, иначе мы потеряем страну», — сказал Кличко.

Среди главных претензий к Кличко — строительная политика в столице Украины, он называет критику в свой адрес по этому вопросу «политической вендеттой». С 24 февраля 2022 года в Киеве были разрушены 23 исторических здания и только два из них — в результате боевых действий, пишет Politico. По словам Кличко, строительные компании, правительство государства и силовики саботируют его работу: «Моя первая профессия даже не спортсмен, а гид по Киеву. Я знаю, насколько важно сохранять культурное наследие, и делаю все, что могу».

За последний год поддержка Кличко среди киевлян сократилась, но осталась высокой: 46% опрошенных не одобряют или скорее не одобряют его работу на посту мэра, примерно столько же (43%) рассказали, что одобряют ее или скорее одобряют. Такой результат в июне представила социологическая группа «Рейтинг».

Кличко не раз вступал в заочную полемику с Зеленским. В прошлом декабре он объяснил снижение рейтингов президента на фоне высокого одобрения армии «расплатой за ошибки». Мэр счел, что украинцы видят, «кто эффективен, а кто нет». На вопрос, на правильном ли пути находится кабинет министров в борьбе с коррупцией, он ответил этой весной так: «Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин скажет: «Нет».

Зеленский также критиковал Кличко за неудовлетворительную работу убежищ — прошлым летом из-за падения обломков в Деснянском районе Киева несколько человек не смогли попасть в закрытое бомбоубежище. Президент потребовал, «чтобы местные власти включали голову», и пообещал «поставить голову на место», что, возможно, кончится «нокаутом», вероятно намекая на боксерское прошлое Кличко.