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Задержанный в Казахстане топ-менеджер бывшей Group-IB не просил убежища

Генпрокуратура Казахстана: задержанный сотрудник F.A.C.C.T. Кислицын не просил об убежище
Никита Кислицын
Никита Кислицын (Фото: PLUSforums / Youtube)

Задержанный в Казахстане глава департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России) Никита Кислицын не подавал ходатайства об убежище. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник службы международно-правового сотрудничества генпрокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков.

О задержании Кислицына F.A.C.C.T. сообщила в конце июня. Его выдачи требуют США: в этой стране он является одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина (его обвинили во взломах LinkedIn, Dropbox и Formspring). По версии ведомства, в 2012 году Кислицын был причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать. В Group-IB называли обвинения в адрес Кислицына бездоказательными.

F.A.C.C.T. — разработчик софта для борьбы с киберпреступлениями, преемница Group-IB, которая весной продала свой российский бизнес местному менеджменту. Основатель компании — Илья Сачков. После сделки он остался основным акционером F.A.C.C.T. В сентябре 2021 года Сачкова арестовали по обвинению в госизмене.

В России Кислицын объявлен в розыск по подозрению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), Москва тоже намерена добиваться его экстрадиции. Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти республики воздержаться от ускоренной выдачи Кислицына в Соединенные Штаты. Замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов сказал «РИА Новости», что при принятии решения об экстрадиции российский запрос может иметь приоритет над американским, так как у Кислицына гражданство России.

Теги
Казахстан Group IB
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