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Мэр Харькова сообщил о трех взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех взрывах в городе
Сюжет
Военная операция на Украине
В некоторых районах Харькова возникли перебои со светом и водой, под ударом находится и Харьковская область. Российское Минобороны накануне заявило об уничтожении цеха, где, по его данным, собирали беспилотники

В Шевченковском районе Харькова прозвучало три взрыва, написал в своем телеграм-канале мэр Игорь Терехов. По его словам, город атаковали беспилотники.

Об ударах сообщил и глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, призвав жителей города и области оставаться в укрытиях.

Как пишет Суспiльне, у некоторых харьковчан возникли перебои со светом, в части районов отключилось водоснабжение.

Прошлой ночью власти также сообщали об ударах в Харькове — попадании по территории предприятия в Новобаварском районе города и пожарах. Синегубов говорил о пострадавших и одном погибшем.

Позже в тот же день Минобороны России сообщило о нанесении удара по цеху в районе села Великий Бурлук в Харьковской области, где, по информации министерства, собирали беспилотники для ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда же заявил об «упреждающем ударе» чеченских подразделений и спецназа «Ахмат» по украинским позициям у села Сотницкий Казачок. Населенный пункт находится в Золочевском районе в нескольких метрах от границы с Белгородской областью России.

Харьковские власти регулярно сообщают об ударах по региону. В российском Минобороны не раз заявляли, что войска наносят удары только по военным объектам и связанной с ними энергетической инфраструктуре, и не атакуют гражданские объекты.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Харьков Харьковская область взрывы беспилотники
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