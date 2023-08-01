Мэр Харькова сообщил о трех взрывах в городе
В Шевченковском районе Харькова прозвучало три взрыва, написал в своем телеграм-канале мэр Игорь Терехов. По его словам, город атаковали беспилотники.
Об ударах сообщил и глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, призвав жителей города и области оставаться в укрытиях.
Как пишет Суспiльне, у некоторых харьковчан возникли перебои со светом, в части районов отключилось водоснабжение.
Прошлой ночью власти также сообщали об ударах в Харькове — попадании по территории предприятия в Новобаварском районе города и пожарах. Синегубов говорил о пострадавших и одном погибшем.
Позже в тот же день Минобороны России сообщило о нанесении удара по цеху в районе села Великий Бурлук в Харьковской области, где, по информации министерства, собирали беспилотники для ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда же заявил об «упреждающем ударе» чеченских подразделений и спецназа «Ахмат» по украинским позициям у села Сотницкий Казачок. Населенный пункт находится в Золочевском районе в нескольких метрах от границы с Белгородской областью России.
Харьковские власти регулярно сообщают об ударах по региону. В российском Минобороны не раз заявляли, что войска наносят удары только по военным объектам и связанной с ними энергетической инфраструктуре, и не атакуют гражданские объекты.