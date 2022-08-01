МИД Швеции вызовет российского посла из-за поста о погибшем «наемнике»

В комментарии посольства России говорилось, что погибший на Украине Эдвард Селандер Патриньяни «получил по заслугам» и является преступником. Шведские политики раскритиковали это заявление и призвали МИД Швеции отреагировать

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Министерство иностранных дел Швеции вызовет посла России из-за комментария российских дипломатов про погибшего на Украине бывшего шведского военнослужащего Эдварда Селандера Патриньяни, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», — сказали в пресс-службе МИД Швеции.

Комментарий посольства России в Швеции был опубликован в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 25 июля. Он касался статей в шведских СМИ о гибели 28-летнего Эдварда Селандера Патриньяни, бывшего военного Вооруженных сил Швеции, который присоединился к ВСУ. Шведские СМИ называют его добровольцем.

«Вызывает глубокое сожаление, что журналисты в очередной раз забыли о ключевом принципе своей профессии — объективности, когда готовили материал о личности бывшего офицера ВС Швеции, а вместо этого пытались создать позитивный и высоконравственный образ этого обычного наемника», — заявили в российском посольстве.

Принимающих участие в конфликте на стороне ВСУ иностранцев в сообщении назвали «псами войны». Там также говорится, что Патриньяни «получил по заслугам» и в соответствии с международным правом является преступником.

О том, что Патриньяни погиб на Украине 18 июля, изданию Politico сообщил «командир иностранных бойцов» ВСУ Руслан Мирошниченко. После этого заметки о Патриньяни вышли в шведских и норвежских СМИ. Они также обратили внимание на заявление российских дипломатов. Так, газета Expressen вышла с заголовком «Посольство России высмеяло погибшего на Украине шведа».

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В связи с комментарием посольства к министру иностранных дел Швеции Анн Линде обратились «Шведские демократы» и партия либералов. Представитель последних Джоар Форссел заявил, что российские дипломаты «издеваются» над Патриньяни, и счел, что шведский МИД должен вызвать посла России. Заявление посольства также раскритиковали в центристской партии, христианские демократы и «зеленые», пишет Dagens Nyheter.

Издание отмечает, что изначально МИД Швеции не планировал вызывать посла России, однако позже решил сделать это «в ближайшую неделю». Должность посла России в Швеции занимает Виктор Татаринцев, указано на сайте посольства.

В июне Минобороны России сообщало, что на стороне ВСУ воюют более 3 тыс. иностранных наемников, большая часть из них приехали из Польши, Канады и США. За время спецоперации министерство не раз сообщало об уничтожении на Украине наемников и центров их подготовки.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона», который должен состоять из «иностранных добровольцев», спустя несколько дней после начала военной операции, 27 февраля.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и направил запрос в пресс-службу посольства России в Швеции.