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Новая Зеландия ввела санкции против РЖД и СОГАЗа

Новая Зеландия также ввела санкции против ряда оборонных предприятий, которые занимаются «производством и испытаниями техники для Вооруженных сил России». В российском МИДе обвинили Веллингтон в следовании «русофобскому курсу»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Власти Новой Зеландии расшили санкции против России, под них попали в том числе компании СОГАЗ и РЖД, сообщается на сайте правительства.

Помимо этого, санкции введены против ряда российских оборонных предприятий, которые занимаются «разработкой, производством и испытаниями военной техники для Вооруженных сил России».

В МИД Новой Зеландии напомнили, что принятый властями в марте закон об антироссийских санкциях допускает «широкий спектр мер, включая запрет на поездки, заморозку активов, запрет на проведение финансовых операций и на прибытие в страну морских и воздушных судов».

«Эти меры также запрещают гражданам и компаниям Новой Зеландии предоставлять товары и услуги Вооруженным силам России и ее оборонным организациям, на которые распространяются эти санкции», — сказала министр иностранных дел страны Нанайя Махута.

Россия ввела санкции против военных и журналистов из Новой Зеландии
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Министерство иностранных дел Российской Федерации

С конца февраля Новая Зеландия вслед за Евросоюзом и США неоднократно вводила санкции против России. Она запретила въезд президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главам МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу, а также представителю Минобороны Игорю Конашенкову и начальнику главного управления Генштаба Игорю Костюкову. Санкции также предусматривают заморозку активов, однако, как подчеркивала представитель российского МИДа Мария Захарова, «ни у Путина, ни у Лаврова» счетов за рубежом нет.

Помимо этого, Веллингтон установил тариф в 35% на импорт из России, а также наложил ограничения на 18 финансовых учреждений, в том числе на Центробанк и Российский фонд прямых инвестиций.

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Российский МИД обвинил Новую Зеландию в следовании «русофобскому курсу», инициированному «коллективным Западом». В качестве ответной меры Москва внесла в российский «стоп-лист» 132 новозеландских чиновника, среди которых члены правительства и парламента страны, а также ряд руководителей муниципальных органов, представителей силовых структур и журналистов.

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РЖД санкции Новая Зеландия СОГАЗ
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