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Германия выделит на борьбу с голодом в мире почти €900 млн

Весной власти ФРГ обещали выделить €430 млн для предотвращения голода в мире, теперь сумма выросла в два раза. Деньги пойдут на помощь странам Африки и Ближнего Востока, пострадавшим от засухи, изменений климата и боевых действий
Фото: World Food Programme / Reuters
Фото: World Food Programme / Reuters

Правительство Германии решило выделить на борьбу с голодом в мире €880 млн, сообщила медиагруппе Funke министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, передает Die Zeit.

Это в два раза больше суммы, которую ранее пообещал канцлер Олаф Шольц. В марте он заявил, что Германия направит €430 млн, часть из которых пойдет Продовольственной программе ООН. Тогда он сказал, что российская военная операция на Украине будет иметь «драматические последствия» для глобальных запасов продовольствия, и призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить голод в некоторых странах Африки и Ближнего Востока.

Власти ФРГ решили увеличить объем финансовой помощи после прошедшего в июне саммита стран G7 в Баварии. Средства будут направлены на поддержку Туниса и Египта, которые сильно зависят от поставок зерна из России и с Украины, и пострадавших от засухи Эфиопии, Судана и Кении. Помощь также выделят государствам, которые ощутили на себе последствия изменений климата и вооруженных конфликтов, в частности странам Ближнего Востока.

В ООН заявили, что еще 13 млн человек столкнутся с голодом в 2022 году
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Фото:Feisal Omar / Reuters

Как пояснили в кабмине, выделенные средства предназначены как для краткосрочной поддержки для смягчения последствий кризиса, так и для долгосрочной помощи с целью поддерживать развитие сельского хозяйства.

По словам главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Максимо Тореро, в 2021 году с голодом столкнулись от 702 млн до 828 млн человек в мире. В этом году из-за боевых действий на Украине проблема недоедания может грозить дополнительно 13 млн человек.

Российские власти утверждают, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались до военной операции на Украине. По мнению президента Владимира Путина, в росте числа голодающих в мире виновата «грабительская колониальная политика» Запада, из-за действий которого возникла нехватка удобрений, что, в свою очередь, привело к снижению урожайности.

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