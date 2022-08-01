Власти Косова мобилизовали полицию в северных районах страны

Власти призвали к мобилизации все полицейские подразделения в муниципалитетах на севере Косова, сообщает местный портал Kosovo Online и «Sputnik Сербия» со ссылкой на местные СМИ.

Также на 12-ти часовой график работы перевели полицейских Приштинского района, передает сербский портал Bota Sot.

Полицию и специальные подразделения мобилизовали после решения властей Косова обязать сербов, въезжающих на территорию частично признанной республики, получать временные документы о пересечении границы с 1 августа. Власти решили признать документы, выданные сербскими властями, недействительными и заставить местных сербов перерегистрировать автомобильные номера.

Вечером 31 июля в северной части Косовска-Митровицы (город на севере частично признанного Косова) зазвучали сирены. К погранпереходам стянули косовский спецназ. Сербы начали возводить баррикады. Президент Сербии Александр Вучич решил, что Косово собирается начать операцию против косовских сербов около полуночи.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» и портал Kurir со ссылкой на источники писали, что из Приштины в северные районы Косова выдвинулись спецподразделения национальной полиции в полном снаряжении и с водометами. Формирования сопровождали несколько бригад скорой помощи.

По мнению Вучича, Приштина добивается «изгнания сербов», в МИД страны ее решение осудили. В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что за него ответственны в том числе западные государства.