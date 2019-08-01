Порошенко назвал работу своей мечты через 10 лет

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил желание стать депутатом Европарламента.

В интервью «Украинской правде» на вопрос, кем он видит себя через десять лет, Порошенко ответил: «Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию [срок] депутата Европейского парламента».

Он отказался отвечать на вопрос о том, как, по его мнению, его работу на посту президента опишут в учебниках истории. «Давайте поговорим об этом через два-три года. Я убежден, что у вас будет другое мнение», — заявил он. Говоря о своих достижениях, Порошенко заявил, что ему удалось «разрушить план Путина уничтожить Украину». Вместе с тем он признал, что многое сделал бы по-другому, если бы у него была возможность вернуться в прошлое. «Реформы бы по-другому проводил. Парламентские выборы в 2014 году по-другому организовал бы. Коммуникационную стратегию выстроил бы по-другому. Кадровую политику выстроил бы по-другому», — рассказал он.

Петр Порошенко 17 июля посетил заседание Европарламента. При этом, как отмечали многие СМИ, его не пустили в сам зал заседаний. Он остался вместе с другими посетителями на верхнем балконе, откуда наблюдал за работой депутатов.